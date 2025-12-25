Nanded News: सक्षम ताटेची आई, प्रेयसीचा नांदेडला आत्मदहनाचा प्रयत्न

नांदेड : सक्षम ताटेचा खून करण्यासाठी आरोपींना पाठबळ देऊन चिथावणी देणाऱ्या इतवारा पोलिस ठाण्यातील दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी सक्षम ताटेची आई आणि त्याची प्रेयसी आंचलने बुधवारी (ता.२४) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढील अनर्थ टळला. .सक्षमची आई संगीता ताटे आणि त्याची प्रेयसी आंचल मामीडवार यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्याची दखल घेतली जात नसल्याने कारवाई करा, अन्यथा २४ डिसेंबर रोजी आत्मदहन करू, असा इशारा यापूर्वी दिला होता..आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून २७ नोव्हेंबर रोजी सक्षम ताटे या तरुणाची गोळ्या झाडून आणि फरशीने ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर, आंचलने सक्षमच्या मृतदेहाशी विवाह केल्याने हे प्रकरण संबंध राज्यात चर्चिले गेले..दरम्यान, विविध संघटनांनी दबाव आणत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती..Pune Crime : अनैतिक संबंधाच्या संशयातून चुलत भावाचा खून; आरोपीला अटक.त्यावर चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले; परंतु गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे सक्षमच्या आई आणि प्रेयसीने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याने पुन्हा हे प्रकरण चिघळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.