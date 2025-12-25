नांदेड

Nanded News: सक्षम ताटेची आई, प्रेयसीचा नांदेडला आत्मदहनाचा प्रयत्न

Law And Order: नांदेडमध्ये सक्षम ताटे खून प्रकरणात आरोपींना पाठबळ देणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई होत नसल्याने संतप्त झालेल्या आई आणि प्रेयसीने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. वेळीच पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला असून प्रकरण पुन्हा एकदा राज्यभर चर्चेत आले आहे.
Nanded News

Nanded News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : सक्षम ताटेचा खून करण्यासाठी आरोपींना पाठबळ देऊन चिथावणी देणाऱ्या इतवारा पोलिस ठाण्यातील दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी सक्षम ताटेची आई आणि त्याची प्रेयसी आंचलने बुधवारी (ता.२४) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढील अनर्थ टळला.

Loading content, please wait...
Nanded
police
crime
Law and Order
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com