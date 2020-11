नांदेड : उमरखेडमधील ढाणकी येथे ग्रामीण रुग्णालयाला मंजुरी- खासदार हेमंत पाटील

नांदेड : उमरखेड तालुक्यातील "ढाणकी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा देऊन सुधारणा करण्यात येईल." खासदार हेमंत पाटील यांच्या या आश्वासनाची वचनपूर्ती झाली असून ढाणकी येथे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय मंजूर झाले आहे . लवकरच याबाबतची सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून जनतेच्या सेवेत रुग्णालय रुजू होईल. कदाचित दहा महिन्यापूर्वी दिलेले वचन आणि भाषण ढाणकीमधील स्थानिक विसरले असतील, मात्र खासदार हेमंत पाटील यांनी आपल्या शब्दाला जागून वचनाची पूर्ती केली आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात ढाणकी नगर पंचायतीची पहिलीच निवडणूक पार पडली होती. नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यांनतर पहिलीच निवडणूक असल्याने सर्वच राजकीय पक्षासाठी प्रतिष्ठेची निवडणूक झाली होती, त्यामुळे मातब्बर राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. दरम्यानच्या काळात अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या. नगर पंचायतीची प्रशासन व्यवस्था सुरळीत सुरु झाली आणि सत्तारूढ पक्षाने दिलेले वचन हवेत विरले, परंतु खासदार हेमंत पाटील यांनी जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सातत्याने ढाणकी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रस्ताव पुढे करून मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून मंजूर करून घेतला. हेही वाचा - नांदेडचा जखमी लांडगा उपचारासाठी नागपुरात मतदार संघातील जनतेला उत्तम दर्जाची आरोग्यसुविधा मिळावी याकरिता खासदार हेमंत पाटील सदैव जागरूक असतात सर्व सामान्य जनतेला आरोग्याबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा खासदार पाटील यांनी उभी केली आहे,आरोग्यदूत सदैव जनतेच्या सेवेत रुजू असतात यामाध्यमातून आजवर अनेकांना मदत झाली आहे, अनेकांनी आभार व्यक्त केले आहेत. त्यामुळेच ढाणकीच्या ग्रामीण रुग्णालयांचा बाबतीत गांभीर्याने लक्ष देऊन खासदार हेमंत पाटील यांनी ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय मंजूर करून आणले.यामुळे ढाणकी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील ३०-३५ गावांना याचा लाभ होणार आहे . ग्रामीण रुग्णालयात सर्व अत्याधुनिक सोयी सुविधा रुग्णाना मिळतील जेणेकरून रुग्णांचा नांदेड ,यवतमाळ ,उमरखेड येथे जाण्यासाठी लागणारा आर्थिक खर्च कमी होईल आणि अत्यल्प दारात आरोग्य सुविधा मिळतील. हेमंत पाटील यांनी दिलेले वचन पूर्ण केल्यामुळे याभागातील जनतेने खासदार पाटील यांच्या कामाचे कौतुक करून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे आभार मानले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

