नांदेड : कोरोनाच्या सावटाखाली विद्यार्थ्यांची सत्वपरीक्षा! बारावीच्या सराव परीक्षा सोशल डिस्टंसिंगमध्ये

वाई बाजार ( जिल्हा नांदेड ) : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसंबंधी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावी आणि बारावीची परीक्षा ठरलेल्या वेळेत आणि ऑफलाइन होणार असल्याची माहिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनीही आगामी परीक्षेसाठी कंबर कसलीय. वाई बाजार येथील कै. पार्वतीबाई विद्यालयात बारावीच्या सराव परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी भर उन्हात सोशल डिस्टंसिंगमध्ये परीक्षेप्रतीचा संवेदनशीलपणा दाखवून दिला. दहावी व बारावीच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं असून त्यानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा २९ एप्रिल ते २० दरम्यान होणार आहे. तर, बारावीची परीक्षा ता. २३ एप्रिल ते ता. २१ मे या कालावधीत होणार आहे. या परीक्षेची पूर्वतयारी म्हणून दरवर्षी नियमित सराव परीक्षा घेतल्या जातात. परंतु राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सराव परीक्षेत शिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र परीक्षा द्यावी लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती परंतु वाई बाजार येथील कै. पार्वतीबाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राध्यापकांनी कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव व फैलाव होणार नाही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. या दोन्ही गोष्टीची परिपूर्ण खबरदारी घेऊन बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पटांगणात निसर्गरम्य वातावरणात सोशल डिस्टंसिंग मध्ये सुरक्षित अंतर ठेऊन सराव परीक्षेचे आयोजन केले आहे. रखरखत्या उन्हात विद्यार्थ्यांचा सराव परीक्षेतील उत्साह पाहता लॉकडाउन काळात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ न होता विद्यार्थी शिक्षणाप्रती किती संवेदशील आहेत याचे वास्तव चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकार दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात येण्याची तिळमात्र शक्यताही नाही. विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा पार पडतील म्हणून काय पार्वतीबाई विद्यालयातील प्रा. जी. बी. राठोड, प्रा. जी. यु. वट्टमवार व प्रा. एस. जी. मगरे हे सराव परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे परीक्षेसाठीची तयारी करुन घेत आहेत.

- प्राचार्य व्ही.आर.राठोड, कै.पार्वतीबाई विद्यालय,वाई बाजार. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Nanded: Satvapariksha of students under the corona's sway! Twelfth Practice Exam in Social Distinction