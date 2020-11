नांदेड : भारतीय जवानांचा आत्मसन्मान करणे म्हणजे मानवता धर्म जोपासणे होय- भंते पंय्याबोधी

मालेगाव (जिल्हा नांदेड) : यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी व्यक्तीने आळस व कठोर वाणीचा त्याग करून प्रामाणिकपणा, गोडवा, संयमपणा व मेहनत ही मूल्य अंगीकारली पाहिजे. देशासाठी लढणाऱ्या माजी सैनिकांचा, पोलिस अधिकारी व त्यांच्या माता-पित्यांसह पत्नीचा सन्मान करणे म्हणजे मानवता धर्म जोपासणे होय. असे प्रतिपादन भंते पंय्याबोधी यांनी केले. अर्धापूर तालुक्यातील मालेगाव येथे आयोजित केलेल्या सैनिक, पोलिस व त्यांच्या आई- वडीलांचा गौरव सत्कार समारंभाच्या उद्घाटनप्रंसगी ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. लक्ष्मण इंगोले (स. से. वि. सोसायटीचे चेअरमन) होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून बळवंत पाटील (आस्था पब्लिक स्कूलचे अध्यक्ष), वृक्षमित्र ईश्वर पाटील मालेगावकर, सरपंच उज्वला इंगोले, ए. एस. गवळे, एकनाथ इंगोले, अॅड. भगवान साखरे, पत्रकार सुभाशिष कामेवार, डॉ. कुऱ्हे, डॉ. रविकुमार करवंदे, श्याम मस्के, नागोराव सितळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी देशासाठी योगदान देणाऱ्या स्वा. सैनिक, माजी सैनिक, पोलिस अधिकारी, भारतीय जवान व त्यांच्या माता- पित्यासह पत्नीचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन गौरव व सत्कार करण्यात आला. यावेळी डॉ. लक्ष्मण इंगोले, ज्ञानेश्वर इंगोले, प्रा. आर. आर. पंडित, शिवगीर गिरी, भीमराव इंगोले, शिवप्रसाद बुट्टे आदींची समयोचित भाषणे झाली. होेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात बोगस सोयाबीन प्रकरणी केवळ ५४३ शेतकऱ्यांना मिळाली भरपाई -



कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गौतम सरोदे यांनी केले तर सुरेश खरात यांच्या आभार प्रदर्शनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी रमेश खरात, श्रीकांत कांबळे, मिलिंद अटकोरे, राजू मोरे, प्रा. नादरे, किशोर ढवळे, कोंडीबा जोगदंड, जनार्दन ओढणे, गौतम डोळसे, किशन मोरे आदी युवकांनी अथक परिश्रम घेतले. यावेळी गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, महिला व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

