Cm Devendra Fadnavis : नांदेड महत्त्वाचे उद्योग केंद्र बनेल

नांदेड - मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना शहरानंतर तिसरे महत्त्वाचे उद्योग केंद्र म्हणून नांदेडचा विकास होणार आहे. नांदेड महाराष्ट्राचे प्रमुख शहर होऊ शकते, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

