नांदेड : सावरगाव (माळ ) च्या सरपंचपदी शितल तर उपसरपंचपदी गिरजाबाई जोगदंड

नांदेड : तालुक्यातील सावरगाव (माळ ) येथील सरपंच व उपसरपंच पदाची निवड गुरुवारी (ता. ११) ग्रामपंचायत कार्यलयात घेण्यात आली. यामध्ये बुद्धिजीवी विकास पॅनलच्या सदस्य शीतल तर उपसरपंचपदी यशदा पुणे येथील अधिकारी डॉ. बबन जोगदंड यांच्या मातोश्री गिरजाबाई जोगदंड यांची बिनविरोध निवड झाली.



हदगाव तालुक्यातील एक मोठे गाव म्हणून या गावाकडे पाहिल्या जाते. या गावात जवळपास सहा हजार लोकसंख्या आहे या गावामध्ये एकूण 11 सदस्य निवडून आले. त्यापैकी आठ सदस्य बुद्धीजीवी विकास पॅनलचे निवडून आले आहेत. या आठ सदस्यांपैकी दोघा जणांची सरपंच, उपसरपंच म्हणून निवड झाली. पुणे येथील अधिकारी डॉ. बबन जोगदंड यांचे हे गाव आहे. या गावात त्यांनी पुढाकार घेऊन गावाच्या विकासासाठी योगदान देण्याचे ठरविले आहे.त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली गावकरी यांनी काम करण्याचा संकल्प केला आहे. दोन्ही महिलांची सरपंच, उपसरपंच म्हणून बिनविरोध निवड गुरुवारी ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंच, उपसरपंच पदाची निवड प्रक्रिया अध्यासी अधिकारी एन. एस. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी तलाठी जे. पी. गाडे, ग्रामविकास अधिकारी बी. पी. मळगे यांची उपस्थिती होती. ग्रामपंचायत सरपंच पदासाठी शीतल यांचा एकमेव अर्ज आला व उपसरपंच पदासाठी गिरजाबाई जोगदंड यांचा एकमेव अर्ज आला. त्यामुळे या दोन्ही महिलांची सरपंच, उपसरपंच म्हणून बिनविरोध निवड झाली. गावाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही महिला सरपंच आणि उपसरपंचपदी सरपंच पदासाठी श्रीराम मुरमुरे यांनी तर उपसरपंच पदासाठी नारायण मुळेकर यांनी सूचक म्हणून संमती दिली. त्यानंतर निवड घोषित करण्यात आली. नंतर सरपंच, उपसरपंच यांचा गावकऱ्यांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही सरपंच शीतल यांनी दिली. गावाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही महिला सरपंच आणि उपसरपंच पदी विराजमान झाल्या आहेत.



