नांदेड : जिल्ह्यातील मातीचा पोत तपासणार- कृषि विभागाच्यावतीने मार्गदर्शन

नांदेड : राज्य शासनाच्या कृषि विभागांतर्गत नांदेडचे जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी यांच्यावतीने जिल्हास्तरीय शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन आज करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना मातीचे आरोग्य सांभाळावे व माती-पाणी परिक्षण करुन घेणे काळाजी गरज असून शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीचा अवलंब करावा, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे कृषि व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब कदम रावणगावकर यांनी केले. शेतकऱ्यांना माती परिक्षणासाठी नमुना कसा घ्यावा व तयार झालेल्या आरोग्य पत्रिकाप्रमाणे अन्नद्रव्यांचा संतुलित वापर कसा करावा याविषयी माहिती वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञा श्रीमती बी. आर. गजभिये यांनी दिली. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील अंधार संपणार

जिल्ह्यात जमिन आरोग्य पत्रिका अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या बाबी तसेच घेण्यात येणारे प्रशिक्षण, मेळावे आदीची माहिती देऊन शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी सांगितले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे संचालक डॉ. देवसरकर डी.बी. यांनी विद्यापीठातील नवीन संशोधित वाणांची माहिती देवून जमिनीतील सेंद्रीय कर्ब कसा वाढवावा याविषयी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी ए.एस. गुंजकर यांनी केले. यावेळी कृषि उपसंचालक श्रीमती एम. आर. सोनवणे, पंचायत समिती सभापतीचे प्रतिनिधी नारायण वाघमारे, तालुका कृषि अधिकारी श्री मोकळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यशाळेच्या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन वसंत जारिकोटे यांनी केले तर शेवटी एस. ए. शिंदे यांनी आभार मानले. कार्यशाळेच्या यशस्वीतेसाठी एन.डी. बारसे, डी. के. चिंतावार, श्रीमती सोनवणे, श्रीमती सुर्यवंशी, डी. बी. पाटील, श्री. पडलवार, संतोष मंन्नोवार, अनुसयेश तपासे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

