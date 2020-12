नांदेड : काही रेल्वे गाड्या तात्पुरत्या रद्द, एका रेल्वे गाडीचा मार्ग बदलला 

नांदेड : आग्रा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे मधील कोसिकलन रेल्वे स्थानकावर चौथ्या रेल्वे मार्गाचे कार्य पूर्ण करण्याकरीता लाईन ब्लॉक घेण्यात आला आहे. यामुळे विविध रेल्वे गाड्यांवर परिणाम झाला आहे. यापैकी नांदेड रेल्वे विभागातून धावणाऱ्या पुढील गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत तर एका रेल्वे गाडीचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या

ता. २६ आणि २९ डिसेंबरला सुटणारी गाडी संख्या ०२४८६ श्रीगंगानगर ते हुजूर साहिब नांदेड विशेष रेल्वे रद्द करण्यात आली आहे.

ता. २८ आणि ३१ डिसेंबरला सुटणारी गाडी संख्या ०२४८५ हुजूर साहिब नांदेड ते श्रीगंगानगर विशेष रेल्वे रद्द करण्यात आली आहे.

ता. २५ डिसेंबरला सुटणारी गाडी संख्या ०२४४० श्रीगंगानगर ते हुजूर साहिब नांदेड विशेष रेल्वे रद्द करण्यात आली आहे.

ता. २७ डिसेंबरला सुटणारी गाडी संख्या ०२४३९ हुजूर साहिब नांदेड ते श्रीगंगानगर विशेष रेल्वे रद्द करण्यात आली आहे.

मार्ग बदलण्यात आलेली गाडी ता. २४ डिसेंबरला हुजूर साहिब नांदेड येथून सुटणारी गाडी संख्या ०२४८५ नांदेड ते श्रीगंगानगर विशेष रेल्वे तिचा नियमित मार्ग बदलून मथुरा, अलवार ज., अस्थाल बोहर, रोहतक मार्गे धावेल.



