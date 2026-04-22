Nanded News: सलग तिसऱ्यांदा वादळ अन् पावसाचा तडाखा; जिल्हाभरात ज्वारी, हळद, फळबागांचे नुकसान

नांदेड: जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. सोमवारी (ता. २०) पहाटे पाचच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटांत जोरदार पाऊस कोसळला. या अचानक पावसामुळे नांदेड शहरासह जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये जनजीवन विस्कळित झाले असून, शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. .पहाटेपासूनच वातावरणात ढगाळ होते. त्यानंतर अचानक वाऱ्याचा वेग वाढत विजांच्या कडकडाटांसह पावसाला सुरवात झाली. काही भागांत वादळी वाऱ्यामुळे झाडे कोसळली, तर अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला..शहरातील काही भागांत पाणी साचले. पावसामुळे उन्हाळी ज्वारी, केळी यांसारखी फळपिके वाऱ्यामुळे आडवी झाली आहेत. हळद, आंबा पिकांचेही नुकसान झाले. हळदीच्या वाळवणी प्रक्रियेलाही याचा मोठा फटका बसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..हवामान खात्याने येलो अलर्ट जाहीर केला होता. पुढील काही दिवसही वातावरण अस्थिर राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकांची काळजी घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले..जिल्हा प्रशासनाकडून नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्याचे काम सुरू असून, पंचनामे करण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. नुकसानीचा सर्व्हे करण्याचे काम कृषी विभागाकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. अहवालानंतरच किती नुकसान झाले याचा आकडा समोर येईल.."जिल्ह्यात मागील दोन ते तीन दिवसांपासून वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे ज्वारी आणि फळपिकांचे काही भागांत नुकसान झाले असून, त्याचे पंचनामे करण्याचे काम कृषी विभागाकडून सुरू आहे."-दत्तकुमार कळसाईत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड.