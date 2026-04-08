Nanded News: अंधाराच्या आड गुन्हेगारीला खतपाणी; शहरात बंद पथदिव्यांमुळे चोरट्यांना मिळतेय अभय; महिलांना होतोय टवाळखोरांचा त्रास

नांदेड: शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पथदिवे बंद राहण्याचा गंभीर प्रश्न समोर आला असून, अंधाराच्या आडून गुन्हेगारांना अक्षरशः अभय मिळत असल्याचे चित्र आहे. मागील तीन दिवसांत सलग पाच खून झाल्याच्या घटनांनी शहर हादरले असताना दुसरीकडे अनेक प्रमुख रस्ते अंधारात बुडालेले दिसत आहे. या परिस्थितीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..चैतन्यनगर ते सांगवी मार्ग, तरोडा नाका ते छत्रपती चौक, कॅनॉल रोड, बालाजीनगर, आसना, कौठा मार्ग या गजबजलेल्या भागांमध्ये पथदिवे मोठ्या प्रमाणात बंद आहेत. रात्रीच्या वेळी या रस्त्यांवरून जाणे म्हणजे जीव मुठीत घेऊन चालण्यासारखे आहे. अंधारामुळे नागरिकांना चाचपडत मार्ग काढावा लागतो. महिलांसाठी तर ही परिस्थिती अधिकच भयावह बनली आहे.अंधाराचा फायदा घेत गुन्हेगारांचे धाडस वाढले आहे. चोरी, छेडछाड, मारहाण, दहशत निर्माण करणे असे प्रकार वाढत असून, काही ठिकाणी टवाळखोर रस्त्यांवर बसून मद्यपान करत नागरिकांना नाहक त्रास देतात. चैतन्यनगर ते डीआरएम कार्यालय परिसरात रात्रीच्या वेळी अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी रात्री बाहेर पडणेच टाळले आहे. महापालिकेच्या कारभारावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीटंचाई, बंद पथदिव्यांचा प्रश्न कायमकोट्यवधींचा खर्च करून बसविण्यात आलेले पथदिवे जर बंदच राहणार असतील, तर हा खर्च कोणाच्या फायद्यासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. काही ठिकाणी सलग अनेक खांबांवर दिवे बंद तर एखादाच दिवा सुरू, अशी विस्कळित व्यवस्था प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाची साक्ष देत आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, पाण्याची टंचाई आणि आता पथदिव्यांचा प्रश्न यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.कर घेता, सुविधा कुठे?कराच्या रूपात पैसे भरूनही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने 'कर घेता, मग सुविधा कुठे, असा रोष उफाळून आला आहे. प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत आहे. अंधारामुळे वाहतूक सुरक्षेवरही गंभीर परिणाम झाला आहे. रस्ते स्पष्ट दिसत नसल्याने अपघातांची संख्या वाढली आहे. दुचाकीस्वार, पादचारी आणि वृद्ध नागरिकांसाठी ही परिस्थिती जीवघेणी ठरत आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे व अडथळे दिसत नसल्याने अपघात होताहेत..पोलिस यंत्रणेसाठी डोकेदुखीपोलिसांना अंधारामुळे गस्त घालणे कठीण होत असून, गुन्हेगारांना ओळखणे व पकडणे अवघड झाले आहे. गुन्हा करून अंधाराच्या फायदा घेत पळून जाणे गुन्हेगारांसाठी सोपे झाले आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे. प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना न केल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पथदिव्यांची तातडीने दुरुस्ती, नियमित देखभाल आणि जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक बनले आहे.."रात्री बाहेर पडताना भीती वाटते. रस्त्यावर दिवेच नसल्यामुळे कोण कुठून येईल, काहीच कळत नाही. प्रशासनाने तत्काळ पथदिवे सुरू करावेत, अन्यथा मोठ्या दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."- राहुल गायकवाड, नांदेड"आम्ही नियमित कर भरतो, पण मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. रस्ते खराब आणि पथदिवे बंद, मग नागरिकांनी जायचं कुठे? ही पूर्णपणे मनपा प्रशासनाची निष्क्रियता आहे."- आकाश लाठे, नांदेड."अंधाराचा फायदा घेऊन टवाळखोर तरुण दहशत निर्माण करतात. महिला-तरुणींसाठी ही परिस्थिती खूपच भयावह आहे. पोलिसांनी गस्त वाढवावी आणि पथदिवे तातडीने सुरू करावेत."- मीनाक्षी पाटील, नांदेड"शहरातील काही भागांत पथदिवे बंद असल्याची बाब आमच्या निदर्शनास आली आहे. जिथे पथदिवे बंद आहेत, तेथे तातडीने दुरुस्ती करून ते सुरू करणार आहोत. नागरिकांनीही अडचणींबाबत तक्रारी नोंदवाव्यात, त्यावर तत्काळ कार्यवाही केली जाईल."- कविता मुळे, महापौर, नांदेड.