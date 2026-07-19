Nanded: आधी मुलांची हत्या केली, नंतर कार नदीत घातली; पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक माहिती समोर

नांदेड: वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचा उल्लेख सोशल मीडियावर ठेवून गोदावरी नदीपात्रात कार घालून आत्महत्या करणारे शिक्षक सुनील नारायण मोरे यांनी आधी आपल्या दोन्ही मुलांची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून समोर आले. या निष्कर्षानंतर मोरे यांच्याविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..पोलिसांनी केलेल्या तपासात आणि वैद्यकीय शवविच्छेदन अहवालात दोन्ही मुलांच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने अनेक वार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घटनेचा कुठेही उलगडा होऊ नये, यासाठी मुलांची हत्या केल्यानंतर सुनील मोरे यांनी कार थेट गोदावरी नदीत घालून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष तपासातून समोर आला आहे..Nagpur: साखरेच्या दराचा नवा उच्चांक प्रतिकिलो दर ५० ते ५२ रुपयांवर;सणासुदीत अजून महागण्याची शक्यता.या घटनेपूर्वी मोरे यांनी व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक अशा चार जणांची नावे नमूद करून त्यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचा उल्लेख केला होता. मात्र, शवविच्छेदन अहवाल आणि तपासातील निष्कर्षांमुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे..शिकवणी वर्गाला नेण्याच्या बहाण्याने मुलांना नेले सोबतपोलिसांच्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे सुनील मोरे यांनी पत्नीला दोन्ही मुलांना खासगी शिकवणीला घेऊन जात असल्याचे सांगून त्यांना सोबत नेले. त्यानंतर मुलांचा संपर्क तुटला. दरम्यान, मुलं घरी न आल्याने पत्नीने पती मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता मुलं माझ्याकडे नाहीत, असे उत्तर त्यांनी दिल्याचे समोर आले. त्यानंतर पत्नीने पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली..US-Iran Conflict: ‘होर्मुझ’च्या नियंत्रणावरून संघर्ष तीव्र; अमेरिका-इराणचे एकमेकांच्या लष्करी, पायाभूत सुविधांवर हल्ले.शरीरावर अनेक वारशवविच्छेदन अहवालानुसार, दोन्ही मुलांच्या शरीरावर धारदार शस्त्राचे अनेक वार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या गुन्ह्यात अन्य कोणाची मदत झाली का, याचाही तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. तसेच या प्रकरणात मोरे यांच्या पत्नीचा जबाब नोंदविण्याची आणि विविध अंगांनी तपास करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.