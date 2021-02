" शाळा बंद पण शिक्षण सुरु " यात उत्कृष्ट आॅनलाईन अध्यापनाचे कार्य करणारे नांदेडचे शिक्षक सन्मानीत 

नांदेड : शनिवार (ता. सहा) रोजी येथे कुसुम सभागृहात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हा अधिवेशन व कोरोना काळात " शाळा बंद पण शिक्षण चालू " यात उत्कृष्ट आॅनलाईन अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना प्रत्येक तालुक्यातून एक असे 16 गुणवंत शिक्षक पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजीराव कल्याणकर, प्रशांत दिग्रसकर, किशोर स्वामी, राजू यन्नम, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदयजी शिंदे, राज्य नेते शिवाजी साखरे, मराठवाडा अध्यक्ष पंडित नागरगोजे, राज्य संघटक नागभूषण दुर्गम व इतर पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष तस्लिम शेख सर यांनी केले. जि. प. अध्यक्षा मंगारणी अंबुलगेकर शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी शिक्षकांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने लवकरात लवकर सोडवू व पगारीत विलंब होण्याची तांत्रिक कारणे सांगितले व त्याच्यावर काही मार्ग काढून पगारी पाच तारखेच्या आत करण्याचा प्रयन्त करु असे सांगितले. तीन दिवसात कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संघटनेचे राज्यसंघटक नागभूषण दुर्गम, जिल्हाध्यक्ष तसलीम शेख, सरचिटणीस सूर्यकांत गच्चे, राजेश भुयारे, व्यकटेश उकरांडे, राजेश कुरमुडे, संजय खानसोळे, बालाजी शिंदे, नामदेव कंधारे, मधुकर बुरपल्ले, प्रशांत भिंगोले, संजय खंडारे, पांडुरंग गंगासागरे, राजेश चिटकूलवार, वाय. जी. देवकर, विश्वदीपक बिजेवार, जे. डी. जाधव, राजू काळे इत्यादीसह अनेक शिक्षकांनी परिश्रम घेतले.



