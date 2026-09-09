Nanded News : नवसंशोधनाला मिळणार नांदेडची प्रयोगभूमी; ग्रामीण टेक्निकल कॅम्पसकडे ‘आविष्कार २०२६’ची धुरा!

नवीन नांदेड - विद्यार्थ्यांमधील संशोधनवृत्ती, नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि वैज्ञानिक प्रतिभेला वाव देणाऱ्या बहुमान्य ‘आविष्कार २०२६’ या विभागीय संशोधन स्पर्धेचे यजमानपद नांदेड येथील ग्रामीण टेक्निकल अँड मॅनेजमेंट कॅम्पस (विष्णुपुरी) कडे सोपवण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (लोणेरे) जि. रायगड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही जबाबदारी ग्रामीण संस्थेकडे सोपविण्यात आल्याने संस्थेच्या शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रातील कार्याला महत्त्वपूर्ण अधोरेखित करणारा हा बहुमान मानला जात आहे..नाशिक येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ग्रामीण टेक्निकल अँड मॅनेजमेंट कॅम्पसच्या वतीने प्रा. संजय देऊळगावकर यांनी आयोजनाचा सविस्तर आराखडा, पायाभूत सुविधा आणि नियोजनाचे सादरीकरण केले. विद्यापीठाच्या डॉ. संजय खोब्रागडे, डॉ. संगीता मेटकर, प्रा. अनिकेत जंगम आणि प्रा. तेजस महांगावकर यांच्या समितीने प्रस्तावांचे परीक्षण करून ग्रामीण संस्थेच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले..७ जिल्ह्यांतील ७६ संस्थांचा सहभाग -येत्या २४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या विभागीय स्पर्धेत नांदेड, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली आणि सोलापूर या सात जिल्ह्यांतील तब्बल ७६ उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील तरुण संशोधक व विद्यार्थी आपले नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रकल्प सादर करणार आहेत.विद्यार्थ्यांतील प्रयोगशीलता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दैनंदिन जीवनातील समस्यांवर अभिनव उपाय शोधण्याची क्षमता विकसित करणे हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे..विभागीय स्तरावरील आविष्कार २०२६ चे आयोजन करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, नियोजन क्षमता आणि विविध शैक्षणिक उपक्रमांच्या आयोजनाचा अनुभव संस्थेकडे उपलब्ध आहे. विद्यापीठाने हा बहुमान ग्रामीण टेक्निकल अँड मॅनेजमेंट कॅम्पसकडे सोपविल्याबद्दल उपप्राचार्य संजय देऊळगावकर यांनी विद्यापीठाचे आभार मानले. या विभागीय स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी संस्थास्तरावर स्पर्धा समन्वयक म्हणून डॉ. निलेश आळंदकर आणि प्रा. ए. के. लोखंडे कार्य पाहणार आहेत..आविष्कार ही केवळ प्रकल्प सादरीकरण स्पर्धा नसून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवसंशोधनाचे बीजारोपण करणारे माध्यम आहे. विद्यार्थ्यांमधील समस्या निवारण क्षमता आणि संशोधनवृत्तीला यामुळे निश्चितच योग्य दिशा मिळेल."- डॉ. विजय पवार (संकुल संचालक, ग्रामीण टेक्निकल कॅम्पस).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.