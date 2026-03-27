Nanded News: नांदेड ते महाड संकल्प यात्रेचा समारोप; ‘महाड चवदार तळे सत्याग्रह दिन’ राष्ट्रीय जलदिन घोषित करण्यासाठी उपक्रम

नांदेड: मार्च १९२७ मधील महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहाचा दिवस 'राष्ट्रीय जलदिन' म्हणून घोषित करावा, या मागणीसाठी आंदोलनाचे प्रणेते महेंद्र पिंपळगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड ते महाड अशी संकल्प यात्रा काढण्यात आली होती. या यात्रेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाड येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात नवनियुक्त खासदार प्रा..ज्योती वाघमारे यांच्यासह अनेक मान्यवरांची भेट घेण्यात आली. यावेळी खासदार प्रा. वाघमारे यांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत येत्या शताब्दी वर्षात 'राष्ट्रीय जलदिन' घोषित करण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिली..महाड येथे देशभरातून अभिवादनासाठी आलेल्या अनुयायांमध्ये सुमारे १० हजार पत्रकांचे वितरण केले. यावेळी रवी गायकवाड, किशोर अटकोरे, भगवान गायकवाड, माधव जाधव, पंडित आढाव, राजू वाघमारे, भीमराव पांडुर्णीकर, गौतम कांबळे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते..तीन वर्षांपासून पाठपुरावामहाड चवदार तळे सत्याग्रह दिन राष्ट्रीय जलदिन म्हणून घोषित व्हावा, यासाठी महेंद्र पिंपळगावकर हे मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. समाजातील विविध घटकांपर्यंत ही मागणी पोचवण्यासाठी त्यांनी देशाच्या राष्ट्रपतींसह राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक नेत्यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली आहेत. विविध धम्मपरिषदांमध्ये तसेच विद्रोही साहित्य संमेलनात ठरावांद्वारे ही मागणी पुढे रेटण्यात आली..महाड येथे मान्यवरांना निवेदनेसत्याग्रहाच्या वर्धापन दिनानिमित्त काढलेल्या या संकल्प यात्रेचा समारोप महाड येथे झाला. येथे खासदार प्रा. ज्योती वाघमारे यांनी हा विषय संसदेत मांडण्याचे आश्वासन दिले. तसेच या मागणीसाठी इतर खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष व समता सैनिक दलाचे प्रमुख भीमराव आंबेडकर, रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनापती आनंदराज आंबेडकर, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, महाडचे उपविभागीय अधिकारी शिलरत्न कांबळे, तहसीलदार यांची भेट घेऊन मागणीसंदर्भात निवेदने देण्यात आली.