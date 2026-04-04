Nanded News: नांदेड शहरात पार्किंग अराजकता; वाहतूक कोंडीचा त्रास वाढला; सराफा, जुना मोंढा, इतवारा: अरुंद रस्त्यांवर वाहतूक गोंधळ

नांदेड: शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी प्रतिनिधीने इतवारा, सराफा, जुना मोंढा आणि वजिराबाद या भागांत फेरफटका मारला असता, रस्त्यांची झालेली दुर्दशा आणि पार्किंगच्या अराजकतेचे भीषण चित्र समोर आले. मूळातच अरुंद असलेले रस्ते, त्यावर दोन्ही बाजूंना बेफिकीरपणे उभ्या केलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी, तसेच काही ठिकाणी रस्त्यावरच वाढलेले अतिक्रमण यामुळे वाहतुकीचा पूर्णपणे खोळंबा होत असल्याचे दिसून आले..इतवारा परिसरात दुपारच्या सुमारासच वाहतूक मंदावलेली दिसली. सायंकाळी तर परिस्थिती पूर्णतः हाताबाहेर गेली होती. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, सतत वाजणारे हॉर्न आणि मध्येच अडकलेले पादचारी, या सगळ्यामुळे परिसरात गोंधळाचे वातावरण होते.सराफा भागात दुकानदारांनी दुकानासमोरच वाहनांसाठी जागा 'आरक्षित' केल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे वाहतुकीसाठी जागाच उरत नाही. जुना मोंढा आणि वजिराबाद भागातही चित्र फार वेगळे नाही. काही ठिकाणी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना इतकी वाहने उभी असतात की, मधून एकाच वाहनाला कसरत करत मार्ग काढावा लागतो. दोन वाहने समोरासमोर आली तर काही मिनिटे नव्हे, तर अनेकदा दहा-दहा मिनिटे कोंडी होते..यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना वाढत आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण परिस्थितीत वाहतूक पोलिसांची उपस्थिती नसल्यासारखी आहे. जिथे पोलिस दिसतात, तिथे काही काळासाठी शिस्त येते. मात्र, ते निघून गेल्यावर पुन्हा अराजकता सुरू होते. 'नो पार्किंग'चे फलक फक्त औपचारिकतेपुरतेच उरले असून, त्याचे पालन करण्याचे गांभीर्य वाहनधारकांमध्ये दिसत नाही.आपत्कालीन सेवांनाही अडथळाइतवारा परिसरात वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक फटका आपत्कालीन सेवांना बसत असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. सायरन वाजवत धावणाऱ्या रुग्णवाहिकांनाही रस्त्यावर मार्ग मिळत नसल्याचे वास्तव नागरिकांनी व्यक्त केले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना बेकायदेशीरपणे उभ्या केलेल्या वाहनांमुळे मध्येच अडकलेली वाहतूक हलविणे कठीण ठरते..स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णवाहिका चालक वारंवार हॉर्न आणि सायरन देऊनही वाहनधारकांना बाजूला सरकण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नाही. परिणामी, काही मिनिटांचा विलंबही जीवघेणा ठरू शकतो. ही समस्या केवळ रुग्णवाहिकांपुरती मर्यादित नसून, अग्निशमन दलाची वाहने आणि इतर आपत्कालीन सेवा देखील अशाच कोंडीत अडकत असल्याचे सांगितले जाते.वेळेवर मदत पोचण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. रुग्णालयात पोचण्यास उशीर झाल्यास रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची भीती आहे.व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण आणि मनमानीसराफा आणि जुना मोंढा भागात अनेक दुकानदारांनी दुकानासमोर रस्त्यावरच माल मांडलेला होता. काही ठिकाणी लोखंडी स्टँड, फलक आणि तात्पुरत्या शेड्स उभारून रस्त्याचा भाग व्यापला आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी असलेली जागा पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे. त्यांना वाहनांच्या मधून जीव मुठीत धरून चालावे लागते. दुकानदारांकडून ग्राहकांची वाहने रस्त्यावरच उभी करण्यास प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेही निदर्शनास आले. काही ठिकाणी तर 'येथेच पार्क करा' असे सांगितले जात असल्याचे नागरिकांनी सांगितले..इतवारा, सराफा, जुना मोंढा येथे भीषण स्थिती अरुंद रस्ते, बेशिस्त पार्किंगमुळे खोळंबा"शहरातील मुख्य बाजारपेठांमध्ये पार्किंगचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. ग्राहकांकडून रस्त्यावरच वाहने उभी केली जातात. यामुळे वाहतूक कोंडी तर होतेच. व्यवसायावरही परिणाम होत आहे."- श्रीकांत पवार, नांदेड."लोक स्वतःहून नियम पाळत नाहीत आणि पोलिसांची भीतीही उरलेली नाही. नागरिकांनाही कुठेही वाहन उभे करण्याची सवय लागली आहे. कडक कारवाई आणि सतत मोहीम राबवली, तरच परिस्थिती सुधारू शकते."- गिरीश राघोजीवार, नांदेड.."इतवारा भागात रोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अत्यावश्यक वाहने अडकलेली पाहिली की परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. प्रशासनाने तातडीने कडक कारवाई करून रस्ते मोकळे करणे आवश्यक आहे, अन्यथा एखाद्या दिवशी मोठी दुर्घटना घडू शकते."- गणेश यशवंतकर, नांदेड."६० पेक्षा अधिक हातगाड्यांवर न्यायालयीन खटले दाखल केले आहेत. जवळपास ३०० वाहनांवर कारवाया केल्या असून ३५ अनधिकृत ऑटोरिक्षावर कारवाई करण्यासाठी आरटीओकडे प्रस्ताव दाखले केले आहेत. नागरिकांनी नियमांचे पालन करूनच आपली वाहने चालवावीत."- भागवत नागरगोजे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा, वजिराबाद.