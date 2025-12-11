नांदेड

Nanded Truck Accident: ट्रकची दुचाकीला धडक; वडील ठार, मुलगा गंभीर, नांदेड शहरातील छत्रपती चौकातील घटना

Nanded Accident: भरधाव मालवाहू ट्रकने स्कूटीला दिलेल्या धडकेने वडील जागीच ठार, तर मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना नांदेड शहरातील छत्रपती चौकात बुधवारी दुपारी तीनच्या दरम्यान घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
