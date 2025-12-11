Nanded Truck Accident: ट्रकची दुचाकीला धडक; वडील ठार, मुलगा गंभीर, नांदेड शहरातील छत्रपती चौकातील घटना

नांदेड : भरधाव मालवाहू ट्रकने स्कूटीला दिलेल्या धडकेने वडील जागीच ठार, तर मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना नांदेड शहरातील छत्रपती चौकात बुधवारी (ता.१०) दुपारी तीनच्या दरम्यान घडली..या प्रकरणी मालवाहू ट्रकचालकाला ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरुद्ध भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. भगवान तातेराव जगताप (वय ६५, रा. रेणापूर, जि.लातूर) असे मृताचे नाव असून, मुलगा गणेश भगवान जगताप (वय ३५) हा गंभीर जखमी झाला आहे..त्यांच्यावर शहरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून भगवान जगताप यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविला. शहरातील अतिशय वर्दळीच्या चौकात भर दुपारच्या वेळी हा अपघात घडल्याने या अवजड वाहनांना कोण आवरणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..जड वाहनांना बंदी असताना सर्रास सुरूनांदेड शहरात जड वाहनांना सकाळी ८ ते रात्री दहापर्यंत वाहतुकीस बंदी असताना सर्रास टिप्पर आणि हायवा धावतात. पोलिसांनी जड वाहनांवर शहरात पूर्णपणे बंदी घालण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने शहरात जड वाहतुकीस बंदी आहे. बंदीचे अनेक फलक पूर्वी शहरातील मुख्य रस्त्यावर दिसायचे..Nashik Crime : शहरातील सुरक्षा पुन्हा धोक्यात! वाहनांवरील हल्ल्यांनी नाशिककरांना धक्का; दोन संशयित ताब्यात.आता फलकच गायब झालेत. सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांनी वेळी-अवेळी शहरात अवैधरीत्या गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या टिप्पर, हायवा आणि ट्रक यांच्याबाबत कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.