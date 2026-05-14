Nanded News: जिल्ह्यात एक लाख ३६ हजार टन खतांचा साठा; काही केंद्रांवर निर्माण करण्यात येते युरियाची कृत्रिम टंचाई, शेतकऱ्यांना तक्रारींचे आवाहन

नांदेड: खरीप हंगाम २०२६-२७ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात रासायनिक खते व बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. तथापि, काही खत विक्रेते व केंद्र चालकांकडून युरिया खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, कृषी विभागाने तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे..जिल्ह्यासाठी खरीप हंगामात विविध रासायनिक खतांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी नोंदविली आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, युरियाची सरासरी मागणी ६३ हजार २२४ मे. टन इतकी असून कृषी आयुक्तालयाकडून ६० हजार २०० मे. टन वितरण केले. मार्चअखेर २१ हजार ८३१ मे. टन शिल्लक साठा उपलब्ध होता. एप्रिलपासून झालेल्या नव्या पुरवठ्यासह युरियाचा एकूण साठा ६२ हजार १८८ मे.टनपर्यंत पोचला..त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे ३९ हजार मे.टन खताची विक्री झाली असून, अद्याप मोठ्या प्रमाणावर साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. डीएपी खताची मागणी ३१ हजार १५५ मे.टन इतकी नोंदविली असून ३२ हजार ३०० मे.टन वितरण मंजूर झाले आहे. मार्चअखेर १५ हजार ४८६ मे.टन शिल्लक साठा होता. नव्या पुरवठ्यानंतर उपलब्ध साठा १७ हजार ३९२ मे.टनपर्यंत पोचला असून, त्यातील मोठा हिस्सा विक्रीसाठी वितरीत केला आहे.एनपीके खतासाठी जिल्ह्यात ७२ हजार ३५२ मे.टन मागणी असताना ८५ हजार ३०० मे.टन वितरण करण्यात आले आहे. एसएसपी खतासाठी २४ हजार ३४३ मे.टन मागणी असून त्यासाठी २८ हजार मे. टन मंजूर केले..एमओपी खताचाही पुरेसा साठा असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. जिल्ह्यात एकूण रासायनिक खतांची मागणी सुमारे १ लाख ९५ हजार २४६ मे.टन इतकी असून कृषी आयुक्तालयाकडून २ लाख ११ हजार ५०० मे.टन खत मंजूर करण्यात आले आहे. सध्या जिल्ह्यात १ लाख ३६ हजार मे. टनांहून अधिक खतसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली..कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करताना पावती घ्यावी. अधिक दर आकारणी किंवा सक्तीची विक्री होत असल्यास त्वरित कृषी विभागाकडे तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..खताची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारीकाही कृषी केंद्र चालकांकडून युरिया खत उपलब्ध नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना इतर खतांची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. काही ठिकाणी खताचा साठा गोदामात ठेवून विक्री कमी प्रमाणात केली जात असल्याचाही आरोप होत आहे. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना युरिया मिळविण्यासाठी एका केंद्रातून दुसऱ्या केंद्रात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.