नांदेड

Nanded News: विष्णुपुरीत रहस्यमय मृत्यू; तळ्यात सापडलेल्या मुलीमुळे परिसरात खळबळ

Vishnupuri Lake: नांदेडमधील विष्णुपुरी येथील तळ्यात अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक तपासात ही आत्महत्येची घटना असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
Nanded News

Nanded News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : विष्णुपुरी येथील हॉस्पिटलच्या मागील तळ्यात गुरुवारी (ता.१३) एका अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
police
water
lake
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com