Nanded News: विष्णुपुरीत रहस्यमय मृत्यू; तळ्यात सापडलेल्या मुलीमुळे परिसरात खळबळ

नांदेड : विष्णुपुरी येथील हॉस्पिटलच्या मागील तळ्यात गुरुवारी (ता.१३) एका अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..मृत मुलीचे वय अंदाजे १५ ते १६ वर्षे असून, तिची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. घटनास्थळावर पोहोचलेल्या पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. प्राथमिक तपासात ही घटना आत्महत्येची असावी, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला असला तरी आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही..तळ्याजवळ कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळली नसल्याचेही पोलिस सूत्रांनी सांगितले. मुलीच्या ओळखीचा शोध घेण्यासाठी आणि तिच्या हालचालींबाबत माहिती मिळवण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत.