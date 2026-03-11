Nanded Water Update 2026: नांदेडकरांसाठी खुशखबर! विष्णुपुरी प्रकल्पात ७५.५९ दलघमी पाणी उपलब्ध; पाणी सोडल्याने जुलै २०२६ पर्यंत पुरेल

नांदेड : शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या सुधारीत जलनियोजनानुसार दिग्रस उच्च पातळी बंधाऱ्यातील एकूण पाणीसाठ्यापैकी ६२.६४ टक्के पाणी नांदेड शहराच्या पिण्याच्या गरजेसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता दिग्रस बंधाऱ्यातून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Nanded Municipal Corporation to Hold First General Meeting: नांदेड मनपाची पहिली सर्वसाधारण सभा सोमवारी, स्थायी समिती सदस्यांची निवड.Kolhapur Water Tax Hike : कोल्हापूर महापालिकेचा पहिला दणका! रहिवासी पाणीपट्टीसाठी १० टक्के दरवाढ निश्चित होणार.त्यामुळे आता विष्णुपुरी प्रकल्पात ७५.५९ दलघमी साठा आरक्षित झाल्याने नांदेडकरांना जुलै महिन्यापर्यंत पुरेल इतके पाणी उपलब्ध झाले आहे. या संदर्भात ४ मार्च २०२६ रोजी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलसंपदा, महसूल, पोलिस प्रशासन व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यावेळी २ मार्च रोजी दिग्रस उच्च पातळी बंधाऱ्यात ५०.६६ दलघमी इतका पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार १० मार्च रोजी सकाळी सहाला दिग्रस बंधाऱ्यातून २२ दलघमी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्णयानुसार १० मार्च रोजी सकाळी सहाला दिग्रस उच्च पातळी बंधाऱ्याचे चार दरवाजे उघडून अंदाजे १९,८९० क्युसेक विसर्गाने २२ दलघमी पाणी गोदावरी नदीपात्रात सोडण्यात आले..याशिवाय अंतेश्वर उच्च पातळी बंधाऱ्यातून ८ दलघमी पाणी सोडण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण ३० दलघमी पाणी विष्णुपुरी उच्च पातळी बंधाऱ्याकडे सोडण्यात आले. दिग्रस बंधाऱ्यातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया नांदेड पाटबंधारे विभाग (उत्तर) चे कार्यकारी अभियंता सी. आर. बनसोड, उपविभागीय अभियंता ए. एच. चव्हाण, सहायक अभियंता एफ. एन. बागवान, यांत्रिकी उपविभागीय अधिकारी एन. डी. पिसुटे तसेच महसूल व पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडली. विष्णुपुरीच्या साठ्यात ३० दलघमीची वाढ दरम्यान, १० मार्च रोजी सकाळी सातला विष्णुपुरी प्रकल्पात ४५.५९ दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा होता. दिग्रस व अंतेश्वर बंधाऱ्यातून सोडलेले पाणी दुपारी १२ ला विष्णुपुरी बंधाऱ्यात पोचल्याने प्रकल्पातील एकूण जिवंत पाणीसाठा ७५.५९ दलघमी झाला आहे. त्यामुळे नांदेड शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज जुलै २०२६ पर्यंत भागेल, असा विश्वास जलसंपदा विभागाने व्यक्त केला आहे. असे असले तरी नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..महापालिकेने भरले दीड कोटी नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेला पाटबंधारे विभागाने १० मार्चपर्यंत थकीत कराचा भरणा न केल्यास शहराचे पाणी बंद करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. त्यामुळे महापालिकेने त्यापूर्वीच पाटबंधारे विभागाकडे १ कोटी ५० लाख रुपये तत्काळ भरले. उर्वरित पाणीपुरवठ्याचे जानेवारी २०२६ पर्यंतचे २३.१८ कोटी रुपयांचे थकीत देयक तातडीने भरावे, असे म्हटले आहे. अन्यथा, पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाईल, अशी सूचना देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.