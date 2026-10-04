Water Shortage: भूजलपातळीत अडीच मीटरची घट;पाणी जपून वापरा; पुढीलऑगस्टपर्यंत साठा टिकविण्याचे महापालिकेसमोर आव्हान

नांदेड, : जिल्ह्यात यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने नांदेड शहराच्या पाणीपुरवठ्यापुढे आगामी उन्हाळ्यात मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. शहराला रोज १२० ते १३० एमएलडी (१२ ते १३ कोटी लिटर) पाण्याची गरज असताना विष्णुपुरी जलाशयातील उपलब्ध साठा पुढील ऑगस्टपर्यंत पुरविण्यासाठी काटेकोर नियोजन करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. त्यातच जिल्ह्यातील भूजल पातळीत सरासरी २.५९ मीटरची घट झाली असून, १३२ निरीक्षण विहिरींपैकी १२८ विहिरींच्या पाणीपातळीत घट नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणीबचतीचा संदेश आता केवळ आवाहन न राहता शहरासाठी गरज बनली आहे..शहराची तहान भागविणाऱ्या विष्णुपुरी जलाशयात सध्या ८४.६१ टक्के पाणीसाठा आहे. बाष्पीभवनाचा वेग आणि मृतसाठा विचारात घेता हा साठा पुढील ऑगस्टपर्यंत टिकविण्यासाठी नियोजन आवश्यक असल्याचे पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले. किवळा साठवण तलाव आणि इसापूर धरणातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचाही यासाठी विचार करण्यात आला. शहराला दररोज लागणाऱ्या कोट्यवधी लिटर पाण्याच्या तुलनेत वितरणातील गळती हा देखील चिंतेचा विषय आहे. अनेक भागांत जलवाहिन्यांना गळती लागल्याने पाण्याचा अपव्यय होत आहे. मुख्य जलवाहिन्यांमधील गळती तातडीने थांबविणे, अनधिकृत पाणीउपसा रोखणे आणि उपलब्ध पाण्याचे अचूक मोजमाप करून त्यानुसार पाणीपुरवठ्याचे फेरनियोजन महापालिकेला करावे लागणार आहे..झळा दुष्काळाच्याभूजल पातळी कुठे किती खालावली?अर्धापूर\t४.३५ मीटरहदगाव\t४.०४ मीटरनांदेड\t३.९९ मीटरहिमायतनगर\t३.३९ मीटरलोहा\t३.२४ मीटरकिनवट\t२.५१ मीटरदेगलूर\t२.३३ मीटरकंधार\t२.२३ मीटरनायगाव\t१.९५मी.भोकर\t१.७७ मी.मुखेड\t२.७३ मी.बिलोली\t१.७३ मी.मुदखेड\t२.६० मी.उमरी\t१.०७ मी.माहूर\t२.५६ मी.धर्माबाद\t०.९३ मी.जिल्ह्याची सरासरी घट २.५९ मीटर.भूजल पातळीतील घटसप्टेंबरअखेरच्या भूजल सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांत भूजल पातळीत घट झाली असून, सरासरी घट २.५९ मीटर आहे. अर्धापूरमध्ये सर्वाधिक ४.३५ मीटर, हदगावमध्ये ४.०४ मीटर आणि नांदेड तालुक्यात ३.९९ मीटर घट झाली आहे. हिमायतनगरमध्ये ३.३९ मीटर, लोह्यात ३.२४ मीटर घट नोंदली गेली. अर्धापूर, भोकर, बिलोली, देगलूर, हदगाव, हिमायतनगर, कंधार, किनवट, लोहा, माहूर, मुदखेड आणि मुखेड या १२ तालुक्यांतील एकाही निरीक्षण विहिरीत पाणीपातळीत वाढ झालेली नाही. १३२ पैकी केवळ चार विहिरींत पाणीपातळीत वाढ दिसून आली आहे..नागरिकांनो, पाण्याची नासाडी टाळाआगामी काळात पाणीपुरवठ्याचे दिवस कमी होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला उपलब्ध साठा जपावा लागणार आहे. गरज भासल्यास पाणीपुरवठ्याच्या वेळापत्रकात बदल, बांधकामांसाठीच्या पाण्याच्या वापरावर निर्बंध अशा उपाययोजनाही कराव्या लागू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी पिण्याचे पाणी अनावश्यक कामांसाठी वापरू नये. गाड्या धुणे, नळ सुरू ठेवणे, घरगुती वापरातील पाण्याची नासाडी करणे टाळून प्रत्येक थेंबाची बचत करण्याची गरज आहे.रोज लागतेय १२ ते १३ कोटी लिटर पाणी शहराला रोज १२० ते १३० एमएलडी (१२ ते १३ कोटी लिटर) पाण्याची गरज असताना विष्णुपुरी जलाशयातील उपलब्ध साठा पुढील ऑगस्टपर्यंत पुरविण्यासाठी काटेकोर नियोजन करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.. नुकतीच पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन, पाणीपुरवठ्याचे रोटेशन व गळती रोखण्याबाबत चर्चा केली. विष्णुपुरी जलाशयातील पाणीसाठा पुढील ऑगस्टपर्यंत पुरविण्यासाठी महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाकडून नियोजन सुरू आहे.-डॉ. महेशकुमार डोइफोडे, मनपा आयुक्त. शहराला दररोज १२० ते १३० एमएलडी (१२ ते १३ कोटी लिटर) पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आतापासूनच नागरिकांनी जपून वापर करण्याची आवश्यकता आहे. -सुमंत पाटील, कार्यकारी अभियंता, महापालिका.पावसाने यंदा दिला दगावार्षिक सरासरी : ८९१.३० मिमीयंदाचा पाऊस : ५९७ मिमीसरासरीच्या तुलनेत : ६६.९८ टक्केगतवर्षी याच कालावधीत : १,१११.५० मिमीगतवर्षीची सरासरीच्या तुलनेत स्थिती : १३५.२५ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.