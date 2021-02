नांदेड : हस्सापुर शिवारातील वळण रस्त्याचे काम मूळ नकाशाविरुद्ध- शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत 

नांदेड : शहराच्या पश्चिम रस्त्यातील भूसंपादनाचे काम हस्सापूर शिवारातून मूळ नकाशाप्रमाणे होत नसल्याची तक्रार हस्सापुर येथील शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गुरुवार ( ता. १०) केली आहे. सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे हिंदु- मुस्लीम या दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे शेतकरी बोलुन दाखवत आहेत. नांदेड शहराला अगदी लागून असलेल्या हस्सापुर शिवारातील भूसंपादनाचे निवेदन उत्तम भिमराव काकडे, भगवान देविदास भोसले आणि सिमरजितसिंग कालरा या शेतकऱ्यांनी दहा फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले. हस्सापुर शिवारातून जाणारा पश्चिम वळण रस्त्याची रुंदी दीडशे फूट अर्थात ४५ मीटर आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग सत्तर फूट रुंदीच्या एका धार्मिक स्थळामधून रस्त्याची आखणी करुन रस्ता अरुंद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मूळ नकाशाप्रमाणे काम व्हावे अशी अपेक्षा या भागातील हिंदू व मुस्लिम अशा दोन्ही धर्मांच्या धर्मस्थळांच्या मध्यभागातून बेकायदेशीरपणे रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शासनाने मंजूर केल्यामुळे नकाशा बघून काही नवीन करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रयत्न दोन गटांमध्ये भेदभाव तयार करणार आहे. या निवेदनात नमूद करण्यात आले की विनाकारण रस्त्याला वळण देणे, चुकीचे वळण घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने औरंगाबाद येथील कंपनीस नकाशा करण्यासाठी बोलावले आहे. ही कंपनी चुकीचे काम करत असून त्याला रोखण्यात यावे याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांना अवगत केले आहे. यापूर्वी सन २०१७ व २०१९ मध्ये सुद्धा निवेदन दिलेले आहेत. त्यात मूळ नकाशाप्रमाणे काम व्हावे अशी अपेक्षा निवेदनकर्त्यांनी केली आहे.

