Nanded News: वर्ल्ड बँकेच्या निधीतून नांदेडच्या विकासाला मिळणार गती;पाणीपुरवठा, रस्ते व मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेचा पुढाकार

नांदेड: शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेला जागतिक बँक आणि 'मित्रा' यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोठा निधी मिळवून देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापौर कविता संतोष मुळे यांनी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींसोबत शुक्रवारी (ता. ८) महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यात विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली..महापालिकेत झालेल्या या बैठकीस उपमहापौर दिपकसिंह रावत, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज पांडे, शहर अभियंता सुमंत पाटील तसेच, जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी श्रीनिवासराव, अभिजित रॉय आणि श्रेष्ठा आने उपस्थित होते..'मित्रा' आणि जागतिक बँक यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या 'महा-स्ट्राईड' आणि महाराष्ट्र लवचिकता विकास कार्यक्रम अंतर्गत शहराच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने पाणीपुरवठा योजनेत पाण्याचा पुनर्वापर, शहरातील रस्त्यांचा विकास तसेच, मलनिस्सारण व्यवस्थेतील अडचणी दूर करण्यासाठी केला जाणार आहे..बैठकीदरम्यान शहरातील प्रलंबित विकासकामांचे प्रस्ताव, त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प अहवाल आणि निधी प्राप्तीची प्रक्रिया यावर चर्चा करण्यात आली. संबंधित कामांचे तांत्रिक अहवाल तयार करून ते लवकरच मंजुरीसाठी सादर करण्याचेही निश्चित करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 'मित्रा' संस्था नोडल एजन्सी अर्थात प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट म्हणून काम पाहणार आहे..नागरी सुविधांमध्ये सुधारणेची अपेक्षाजागतिक बँकेच्या सहकार्यामुळे नांदेड शहरातील नागरी सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे महापालिकेची आर्थिक क्षमता वाढण्यासोबतच नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास महापौर कविता मुळे यांनी व्यक्त केला.