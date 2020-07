नांदेडच्या पीक विमा केंद्र चालकानी घातला शेतकऱ्यांना गंडा, काय आहे प्रकरण वाचा...

नांदेड : शासनाकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमा योजनेतंर्गत शहरातील एका पीक विमा केंद्र चालकाने एकदरा (ता. नांदेड) परिसरातील १८ शेतकऱ्यांकडून पीक विमा पोटी १८ हजार ६७५ रुपये घेवून त्यांची आठ लाख ८८ हजाराची फसवणूक केल्याप्रकरणी भाग्यनगर पोलिसांनी पीक विमा केंद्र चालकाविरुध्द फसवणुकीसह अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. शासनाच्या वतीने खरीप हंगाम २०२० साठी शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना लागू केली. पीक विमासाठी एकदरा (ता. नांदेड) परिसरातील १८ शेतकऱ्यांनी पीरबुऱ्हाननगर येथे असलेल्या रुबी डिजीटल सेवा केंद्र चालक सय्यद मुक्रमअली याच्याकडे पीक विमा मिळण्यासाठी १८ हजार ६७५ रुपयांचा हप्ता जमा केला. यावेळी केंद्र चालकाने पीक विमा भरल्याचे भासवून बनावट कागदपत्र शेतकऱ्यांच्या हातात सोपविली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पीक विमासाठी बँकेत जावून चौकशी केली असता, मंजूर झालेल्या पीक विमा योजनेच्या यादीत शेतकऱ्यांची नावे नसल्याचे निदर्शनास आले. हेही वाचा - बापरे : नांदेड जिल्ह्यात कंटेनमेंट झोनची एवढी संख्या...? भाग्यनगर पोलिसांनी केंद्र चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल केला त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याची शंका शेतकऱ्यांना आल्यानंतर त्यांनी सीएससीचे जिल्हा समन्वयक यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर संयुक्त पथकातील तहसिलदार, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक तपासणीक व जिल्हा समन्वयक संबंधीत केंद्रावर गेले. यावेळी केंद्र बंद असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर अधिक चौकशी केली असता केंद्र चालक सय्यद मुक्रमअली याने शेतकऱ्यांकडून पीक विमा हप्त्यापोटी १८ हजार ६७५ रुपयाचा अपहार करून शेतकऱ्यांचे विमा हप्ता पोटी विमा संरक्षित रक्कम आठ लाख ८८ हजार ८५० रुपयांचे नुकसान केल्याचे आढळून आले. या प्रकरणी तालुका कृषी अधिकारी प्रकाश पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन भाग्यनगर पोलिसांनी केंद्र चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल केला. तपास पोलिस निरिक्षक अभिमन्यू साळूंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण करत आहेत. वडेपूरी येथे दारुसह कार जप्त, एक लाख ३२ हजाराचा मुद्देमाल जप्त सोनखेड : दारूची वाहतूक करणाऱ्या कारवर सोनखेड पोलिसांनी कारवाई करत शनिवारी (ता. २५ जुलै) रोजी पहाटे वडेपूरी बसस्थानकावर ३२ हजार ४४८ रुपये किंमतीची देशी दारु व कार असा एकूण एक लाख ३२ हजार ४४८ रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. येथे क्लिक करा - राम मंदीर शिलान्यासासाठी गोदावरीचे जल आणि माती- विहिंप त्या कारमधून दारुची अवैध वाहतूक होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या माहितीवरुन सोनखेड पोलिसांनी पहाटे अडीच वाजताच्या सुमारास कार (एम.एच.२६ ए.एफ.०७०२) थांबवून कारमधील नरेश किरकन व राजू या दोघांची चौकशी करून कारची झडती घेतली. कारमध्ये ३२ हजार ४४८ रुपये किंमतीची देशी दारूचे १३ बॉक्स आढळून आले. यामध्ये पोलिसांनी कारसह एकूण एक लाख ३२ हजार ४४८ रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी हवालदार शिवाजी केंद्रे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन सोनखेड पोलिसांनी दोघांविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक चंदन परिहार करीत आहेत.

