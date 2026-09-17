Nandigram Express : नंदिग्राम एक्स्प्रेस चुकीच्या रुळावर लोको पायलटच्या सतर्कतेने अनर्थ टळला, किनवट स्थानकावर दोन तास खोळंबा

गोकुंदा (जि. नांदेड) : बल्लारशाहहून मुंबईकडे जाणारी नंदिग्राम एक्स्प्रेस मंगळवारी (ता. १५) किनवट रेल्वे स्थानकातून रवाना झाल्यानंतर अपेक्षित रुळाऐवजी दुसऱ्याच रुळावर गेल्याचा प्रकार घडला. पुढे रुळाची जोडणी नसल्याचे लोको पायलटच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने ब्रेक लावून गाडी थांबवली. त्यामुळे संभाव्य मोठा अपघात टळला. .गाडी रिव्हर्स घेऊन सुरक्षित ठिकाणी आणण्यात आली. या प्रकारामुळे नंदिग्राम एक्स्प्रेस जवळपास दोन तास किनवट स्थानकावर खोळंबली आणि प्रवाशांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. रेल्वे स्थानकातील पॉइंट व्यवस्थेतील चुकीमुळे हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. घटनेची पाहणी करण्यासाठी नांदेड येथील डीआरएम अधिकारी प्रदीप कामले यांनी बुधवारी किनवट स्थानकाला भेट दिली..Satej Patil Hasan Mushrif : 'हसन मुश्रीफ हतबल, महायुतीत आताच डोकीफुटत आहेत'; सतेज पाटील यांची टीका, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं.घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात येणार असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पत्रकारांनी अमृत भारत स्थानक योजनेतील संथ बांधकाम, अस्वच्छता, बंद शौचालये, मोकाट जनावरे व बंद पंख्यांच्या समस्यांकडे डीआरएम कांबळे यांचे लक्ष वेधले. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, मनुष्यबळ अपुरे असण्याला जबाबदार कोण? प्रवाशांनी त्रास का सहन करायचा? या प्रश्नावर त्यांनी ठोस उत्तर दिले नाही..Amazon ने भारतात लाँच केले AI-powered 'Alexa+!' हिंदी आणि हिंग्लिश सपोर्टसह सर्व युजर्ससाठी मोफत उपलब्ध...."नंदिग्राम एक्स्प्रेस चुकीच्या रुळावर गेल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. घटनास्थळाची पाहणी करून संबंधित पॉइंट व रुळांची तपासणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल." -प्रदीप कामले, डीआरएम, नांदेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.