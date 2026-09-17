नांदेड

Nandigram Express : नंदिग्राम एक्स्प्रेस चुकीच्या रुळावर लोको पायलटच्या सतर्कतेने अनर्थ टळला, किनवट स्थानकावर दोन तास खोळंबा

Nandigram Express Moves Onto Wrong Track at Kinwat : बल्लारशाहहून मुंबईकडे जाणारी नंदिग्राम एक्स्प्रेस किनवट स्थानकातून रवाना झाल्यानंतर अपेक्षित रुळाऐवजी दुसऱ्या रुळावर गेली.
Nandigram Express

Nandigram Express

esakal

Advit Iyer
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गोकुंदा (जि. नांदेड) : बल्लारशाहहून मुंबईकडे जाणारी नंदिग्राम एक्स्प्रेस मंगळवारी (ता. १५) किनवट रेल्वे स्थानकातून रवाना झाल्यानंतर अपेक्षित रुळाऐवजी दुसऱ्याच रुळावर गेल्याचा प्रकार घडला. पुढे रुळाची जोडणी नसल्याचे लोको पायलटच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने ब्रेक लावून गाडी थांबवली. त्यामुळे संभाव्य मोठा अपघात टळला.

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