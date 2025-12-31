Nanded News : नववर्ष २०२६ स्वागतासाठी शिस्त आणि सुरक्षिततेचे आवाहन; सिंदखेड पोलीस सक्रिय!

माहूर (नांदेड ) : ३१ डिसेंबर रोजी जुने वर्ष निरोप देत नवीन वर्ष २०२६ चे स्वागत करताना आनंद साजरा करावा; मात्र तो शिस्तबद्ध, सुरक्षित व कायद्याच्या चौकटीतच असावा, असे आवाहन सिंदखेड पोलीस स्टेशनच्या वतीने नागरिकांना करण्यात आले आहे. नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस प्रशासन पूर्णतः सज्ज असून सिंदखेड पोलीस स्टेशन हद्दीत विशेष बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांनुसार नागरिकांनी सभ्य व मर्यादित पद्धतीने सेलिब्रेशन करावे. वाहन चालवताना हेल्मेट व सीट बेल्टचा वापर अनिवार्य असून मित्र-परिवारासोबत सुरक्षित ठिकाणीच आनंद साजरा करावा. पोलिस तपासणीदरम्यान सहकार्य करणे तसेच कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Yavatmal Crime: अट्टल चोरट्यास २४ तासांत अटक; सहा मोटारसायकल जप्त...दरम्यान, दारू पिऊन वाहन चालवणे, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान, गोंधळ, हुल्लडबाजी, मोठ्या आवाजात डीजे अथवा साऊंड सिस्टीमचा वापर, फटाके फोडणे, छेडछाड, गैरवर्तन किंवा दंगा-धोपटी यांस सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह अथवा अफवा पसरवणारे संदेश टाकू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..या कालावधीत कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केल्यास संबंधित व्यक्तींविरुद्ध तात्काळ व कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे. नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच सिंदखेड पोलीस स्टेशन हद्द शांत, सुरक्षित व आनंदी असल्याचे नमूद करत, नवीन वर्ष २०२६ सर्वांना सुख, समाधान, आरोग्य व सुरक्षिततेचे जावो, अशा शुभेच्छा प्रभारी अधिकारी, सिंदखेड पोलीस स्टेशन यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.