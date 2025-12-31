नांदेड

Nanded News : नववर्ष २०२६ स्वागतासाठी शिस्त आणि सुरक्षिततेचे आवाहन; सिंदखेड पोलीस सक्रिय!

New Year 2026 : सिंदखेड पोलीसांनी नागरिकांना नववर्ष २०२६ सुरक्षित आणि कायद्याच्या चौकटीत साजरे करण्याचे आवाहन केले आहे. दारू, फटाके, मोठ्या आवाजाचे डीजे यासारख्या अपायकारक गोष्टी टाळून सुरक्षित सेलिब्रेशन करण्याचे मार्गदर्शन दिले आहे.
Sindkhed Police Issue Safety Guidelines for New Year 2026

Sindkhed Police Issue Safety Guidelines for New Year 2026

sakal

साजिद खान
Updated on

माहूर (नांदेड ) : ३१ डिसेंबर रोजी जुने वर्ष निरोप देत नवीन वर्ष २०२६ चे स्वागत करताना आनंद साजरा करावा; मात्र तो शिस्तबद्ध, सुरक्षित व कायद्याच्या चौकटीतच असावा, असे आवाहन सिंदखेड पोलीस स्टेशनच्या वतीने नागरिकांना करण्यात आले आहे. नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस प्रशासन पूर्णतः सज्ज असून सिंदखेड पोलीस स्टेशन हद्दीत विशेष बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
police
Marathwada
Alert
New Year Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com