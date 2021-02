महिला सक्षम व एकीकरणासाठी नाभिक समाजाने बचतगट स्थापन करावे- चंद्रकला चापलकर

नांदेड : नाभिक समाजातील महिलांचे सक्षमीकरण व एकीकरण बचतगटाच्या माध्यमातून करुन त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली जाऊन स्वत: चा विकास साधता येईल. तसेच लघू उद्योग करुन स्वावलंबी बनावे. पुरुषप्रधान देशात बचतगटाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन महिलादेखील पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत हे सिद्ध करुन दाखवावे, असे महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या आयोजित एका कार्यक्रमात चंद्रकला चापलकर बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संगीता श्रीमंगले ह्या होत्या, तर प्रमुख उपस्थितीत आशा गायकवाड, संजीवनी काटकर, अलका निलमवार, योगिता बेळीकर ह्या होत्या. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रसंत सेना महाराजांच्या मूर्तीचे पूजन करुन दीपप्रज्वलीत करुन पुष्पहार प्रमुख उपस्थितांच्या हस्ते घालून राष्ट्रसंत सेना महाराज सभागृह कौठा (नांदेड) येथे झाली. प्रमुख उपस्थित महिलांनी आपले विचार मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भाग्यश्री शिंदे यांनी केले, तर प्रास्ताविक बालामनी चिन्नूरकर यांनी केले. शेवटी आभार भाग्यश्री पवार यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी अश्विनी श्रीमंगले, सिंधूजा चिन्नूरकर, निकिता श्रीमंगले, रंजिता संजीवनकर, अलका बोखारे, लक्ष्मीबाई चापलकर, सुरेखा रासवते, दीपा सोनटक्के, आशा वाघमारे, अनिता घुळघुळे, संध्या भालेराव, संतोषी भाले, कमलाबाई शिंदे, अंतसरा वाघपावन, अरुणा जाधव, सिंधू भालेराव आदींनी प्रयत्न केले.

Web Title: Nuclear community should set up self-help groups for women empowerment and integration Chandrakala Chapalkar nanded news