Nanded Accident: परभणीच्या कुटुंबावर काळाचा घाला! नांदेडमध्ये अपघातात कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू, पत्नी व दोन मुले गंभीर

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): अर्धापूर ते तामसा रस्त्यावरील शहपूर शिवारात अॅटो कारचा अपघात झाला असुन या अपघातात एकाच मृत्यू झाला आहे तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. हा आपघात बुधवारी (ता एक) दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास झाला असून जखमींना उपचारासाठी नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...या आपघात गंभीर जखमी झालेले सतीश मुंजाजी पांचाळ यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे.या अपघातातील मृत्यू झालेले व जखमी हे एकाच कुटुंबातील असुन ते परभणी शहरातील अहिल्यादेवी होळकर नगरातील रहिवासी आहेत..या आपघाताबाबत अधिक माहिती अशी की, अर्धापूर ते तामसा या राष्ट्रीय महामार्गावरील शाहपूर शिवारात अर्धापूरकडुन अॅटो तामशाकडे जात होता तर लहानकडुन कार अर्धापूरकडे येत आसतांना अॅटो व कारचा अपघात झाला आहे. .या अपघातात अॅटो मधील सतीश मुंजाजी पांचाळ (वय ३४) हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने उपचारासाठी नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. .MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.तर त्यांच्याच कुटुंबातील निर्मलाबाई सतीश पांचाळ (वय ३०) , संस्कार सतीश पांचाळ (वय १२) , संस्कृत सतिश पांचाळ (वय दहा) सर्व राहणार अहिल्यादेवी होळकरनगर परभणी हे जखमी झाले आहेत या जखमींना राजु पाचंगे यांनी नरेंद्र महाराज रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.