नांदेड

Nanded Accident: परभणीच्या कुटुंबावर काळाचा घाला! नांदेडमध्ये अपघातात कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू, पत्नी व दोन मुले गंभीर

Auto and car collision on Ardhapur Tamsa highway: अर्धापूर-तामसा रस्त्यावर अॅटो-कार भीषण धडक; परभणीतील पांचाळ कुटुंब उद्ध्वस्त, कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू तर पत्नी व दोन मुलांवर जीवघेणा उपचार सुरू
One Killed, Three Injured as Auto and Car Collide on Nanded Highway

One Killed, Three Injured as Auto and Car Collide on Nanded Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-लक्ष्मीकांत मुळे

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): अर्धापूर ते तामसा रस्त्यावरील शहपूर शिवारात अॅटो कारचा अपघात झाला असुन या अपघातात एकाच मृत्यू झाला आहे तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. हा आपघात बुधवारी (ता एक) दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास झाला असून जखमींना उपचारासाठी नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

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