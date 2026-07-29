Parbhani-Mudkhed Railway: परभणी-मुदखेड रेल्वेमार्गाचे आधुनिकीकरण होणार, संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी मोजणी पूर्ण

नांदेड: दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागातील परभणी-मुदखेड दुहेरी रेल्वेमार्गाच्या आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेताना केंद्राने १६३ कोटींचा निधी मंजुरी केला आहे..या प्रकल्पाअंतर्गत मार्गावरील विद्यमान इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन (विद्युत पुरवठा) प्रणालीचे संपूर्ण आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून, त्यामुळे या मार्गावरील प्रवासी तसेच मालवाहतूक रेल्वेची क्षमता आणि गती दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे, भविष्यात 'वंदे भारत एक्स्प्रेस'सारख्या वेगवान रेल्वेगाड्यांचे अधिक कार्यक्षम संचालन करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे..Nashik Earthquake: भूकंपाने नाशिक जिल्हा हादरला, 4 दिवसांत 7 सौम्य धक्के; सुरगाणा-दिंडोरीच्या भूगर्भीय रचनेचा परिणाम.मार्ग हा अजमेर, इंदूर, खंडवा, अकोला, पूर्णा, मुदखेड, सिकंदराबाद, मेहबूबनगर आणि धोन यांसारख्या प्रमुख शहरांना आणि औद्योगिक क्षेत्रांना जोडतो..या प्रकल्पांतर्गत सुमारे १६४ ट्रॅक रेल्वे मार्गावर सध्या कार्यरत असलेली १४२५ केव्ही इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन प्रणाली बदलून अत्याधुनिक आणि अधिक क्षमतेची २x२५ केव्ही प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. तसेच वाढीव वीजभार हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वीजपुरवठा यंत्रणा, उपकेंद्रे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे..संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी मोजणी पूर्णछत्रपती संभाजीनगर: मागील वर्षभरापासून छत्रपती संभाजीनगर ते परभणीदरम्यान रेल्वे रूळांच्या दुहेरीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये ३० एप्रिल रोजी गारखेड्यापासून प्रत्यक्ष मोजणीला सुरवात झाली होती. सध्या ही मोजणी झाली असून लवकरच अंतिम अधिसूचना जारी होईल, अशी माहिती सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांनी दिली. एकूण २१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचेही बंगाळे यांनी सांगितले. .Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्चे तेल 5% महाग! पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG चे नवे दर जाहीर.ही जमीन गाढे जळगाव, कुंभेफळ, वरुडकाझी, फत्तेपूर, करंजगाव, मुस्तफाबाद, करमाड, शेंद्रा जहांगीर, लाडगाव, सातारा, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा दक्षिण, चिकलठाणा, मुर्तुजापूर, हसनाबादवाडी, देमणी, शेकटा, गारखेडा आदी गावांतील असणार आहे. महापालिका हद्दीतील दक्षिण बाजूने जवळपास ८ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. संयुक्त मोजणीचे काम नुकतेच पूर्ण झाले असून त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाचा अहवालही सादर झाला आहे. अंकाई-टंकाई ते छत्रपती संभाजीनगर या दरम्यानची १९ गावे आहेत. यापैकी १३ गावांतील जमीन संपादित करण्यात आली असून, भूसंपादनाचा अवॉर्डही जाहीर करत संबंधितांना सुमारे २५ कोटींचा मावेजा अदा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.