नांदेड

Parbhani-Mudkhed Railway: परभणी-मुदखेड रेल्वेमार्गाचे आधुनिकीकरण होणार, संभाजीनगर-परभणी रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी मोजणी पूर्ण

Land Acquisition Process Nears Final Stage: परभणी-मुदखेड रेल्वेमार्गाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने १६३ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
Parbhani-Mudkhed Railway

Parbhani-Mudkhed Railway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागातील परभणी-मुदखेड दुहेरी रेल्वेमार्गाच्या आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेताना केंद्राने १६३ कोटींचा निधी मंजुरी केला आहे.

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