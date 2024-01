Police Patil Recruitment in nanded 14 taluka stall from last 10 years esakal

नांदेड Police Patil Recruitment : पोलिस पाटील भरतीबाबत प्रश्नचिन्ह? जिल्ह्यात भरतीची जाहिरात; माहूर-किनवटला आरक्षण सोडत नांदेड जिल्ह्यात सात उपविभागातील १४ तालुक्यात पोलिस पाटील यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी सरळ सेवा भरती प्रक्रिया