नांदेड जिल्हा परिषदेमधील या दोन अधिकाऱ्यांची अडचण वाढणार; काय आहे भानगड वाचा ?

नांदेड : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे आजी- माजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी चांगलेच गोत्यात आले आहेत. परस्पर वेतन निश्चिती करुन आर्थिक अपहार केल्याची तक्रार विद्यमान जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांच्या विरोधात प्राप्त झाली आहे. त्यावर चौकशी अधिकाऱ्यांनी उद्या बुधवारी ( ता. 24) फेब्रुवारी रोजी जबाब नोंदवून घेण्यासाठी तक्रारदार अॅड. प्रमोद नरवाडे यांना बोलावले आहे. यामुळे या दोन्ही मोठ्या अधिकाऱ्यांची अडचण नक्कीच वाढणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. दीड कोटी रुपयांचा अपहार प्रकरणात माजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विठ्ठल मेकाने यांच्यावर गुन्हे दाखल न करता उलट त्यांना निलंबनातून पुनर्स्थापित करण्यात आले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. विद्यमान जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यापूर्वीसुद्धा नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना ता. 9 जून 2011 ते 21 जून 2011 या कालावधीत स्वतःच्या अस्थाई कालावधीची स्वतः च्या स्वाक्षरीने वेतन निश्चिती करुन नियमबाह्य लाभ घेतल्याची तक्रार अॅड. प्रमोद नरवाडे यांनी केलेली आहे. राज्य शासनाने तक्रारीची दखल घेऊन बीड येथील जिल्हा रुग्णालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी राजदीप कुलकर्णी यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमले आहे. त्या अनुषंगाने तक्रारदार अॅड. नरवाडे यांचा ता. 24 फेब्रुवारी रोजी जबाब नोंदवून घेण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या कागदपत्रांसह जबाबात बालाजी शिंदे हे गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात दीड कोटी रुपयांचा अपहार झालेल्या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विठ्ठल मेकाने व इतर काही निलंबित केले गेले होते परंतु त्यांच्यावर गुन्हे दाखल न करता त्यांना सोडून दिले. या प्रकरणाची चौकशई विविध विभातील तीन सदस्य चौकशई करत आहेत.

