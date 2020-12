पूर्णा- पटना एक्सप्रेस पूर्णा रेल्वे स्थानकावरुन 17 आणि 24 डिसेंबरला सुटणार 

नांदेड : या कार्यालयाने ता. ३० नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्णा- पटना एक्सप्रेस पूर्ण येथून दर शुक्रवारी ता. 4, 11, 18 आणि ता. 25 डिसेंबर ला सुटणार होती. तसेच पटना- पूर्णा एक्सप्रेस पटना येथून ता. 6, 13, 20 आणि ता. 27 डिसेंबरला सुटणार होती. परंतु यामध्ये पुढील प्रमाणे बदल करण्यात आला आहे.



गाडी संख्या 07610 पूर्णा ते पटना उत्सव विशेष गाडी ता. 4 आणि ता. 11 डिसेंबरला पूर्णा येथून पूर्वी घोषित केल्यानुसार त्याच तारखेला सुटेल. परंतु ता. 18 डिसेंबर रोजी सुटणारी गाडी ता. 17 डिसेंबर रोजी सुटेल तसेच ता. 25 डिसेंबर रोजी सुटणारी गाडी ता. 24 डिसेंबरला गुरुवारी सुटेल.

म्हणजेच ता. 17 आणि ता. 24 डिसेंबरला गुरुवारी ही गाडी पूर्णा रेल्वे स्थानकावरुन दुपारी 14.10 वाजता सुटेल. नांदेड- 14.42, आदिलाबाद- 18.20 नागपूर- 00.25 मार्गे पटना येथे रात्री 23.20 वाजता पोहोचेल. हेही वाचा - नांदेड : जखमी चिमुकल्या अनुष्काच्या मदतीला धावले महामार्ग पोलिस गाडी संख्या 07609 पटना ते पूर्णा उत्सव विशेष गाडी ता. 6 डिसेंबर आणि 13 डिसेंबरला सुटणारी गाडी पूर्वी घोषित केल्यानुसार रविवारी पटना रेल्वे स्थानकावरून सकाळी 07.00 वाजता सुटेल. परंतु ता. 20 डिसेंबरला सुटणारी गाडी आता ता. 19 डिसेंबरला आणि ता. 27 डिसेंबरला सुटणारी गाडी ता. 26 डिसेंबरला म्हणजे शनिवारी पटना रेल्वेस्थानकावरून सकाळी 7 वाजता सुटेल. आणि नागपूर- 04. 40 आदिलाबाद- 11. 05 , नांदेड -11. 42 मार्गे पूर्णा येथे दुपारी 15. 25 वाजता पोहोचेल. म्हणजेच ता. 19 आणि ता. 26 डिसेंबरला शनिवारी ही गाडी पटना रेल्वे स्थानकावरुन सकाळी 07. 00 वाजता सुटेल आणि नागपूर- 04. 40 आदिलाबाद- 11.05 , नांदेड -11.42 मार्गे पूर्णा येथे दुपारी 15.25 वाजता पोहोचेल.

