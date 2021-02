डिजिटल सुविधेमुळे रेडिओ अजूनही सदाबहारच

नांदेड ः मनोरंजनासाठी भरपूर साधने व माध्यमे आलीत मात्र, त्यातही रेडिओ आजही बाजी मारत असून, पूर्वीच्या रेडीओचे स्वरूप आता बदलले आहे. डिजिटल सुविधेमुळे त्याचे चाहते कायम असून रेडिओ आजही सदाबहारच आहे. मनोरंजनाचे विविध माध्यमे व साधने आली आहेत व येत आहेत. पण सर्वसाधारण व गरीबासाठी मनोरंजनाचे साधन आजही रेडिओच आहे. छोटे छोटे व्यावसायिक त्यांच्या कामाला गती येण्यासाठी दिवसभर रेडिओ सुरू ठेवतात व मनोरंजन करवून घेतात. पूर्वी रेडिओ हा विशिष्ट पद्धतीचा व आकाराचा असायचा. मात्र, आता त्याचे स्वरूप छोटे व सर्वसामान्यांना परवडेल असे झाले आहे. प्रत्येकाकडे असलेल्या मोबाईलवर सुद्धा अनेकजण रेडिओ ऐकताना दिसतात. खरं पाहता संगीत आणि माहिती याचे मिश्रण म्हणजे रेडिओ होय. छोट्या व्यावसायिकांना कामामुळे दिवसभर येणारी मरगळ घालवण्यासाठी रेडिओ वरील संगीत हे प्रभावी साधन ठरते. कोरोना काळात टीव्हीवरील कार्यक्रमाच्या शूटिंग बंद होत्या. त्यावेळी जुने कार्यक्रम जे चांगल्या प्रकारे प्रचलित होते ते पुन्हा दाखवण्यात आलेत. मात्र या काळातही रेडिओचे कार्यक्रम मात्र जनजागृतीसह सुरू होते. लॉकडाउन काळात सर्वच बंद असताना रेडिओने घरी बसलेल्यांना मनोरंजनाचा मोठा हातभार दिला.

कित्येक वर्षापासून चढ-उतारात चालत असलेल्या आकाशवाणीने लॉकडाउन काळात श्रोत्यांना मनमुराद मनोरंजन मिळवून दिले. रेडिओ हा सर्वसामान्यांचा खरा मित्र असल्याचे सिद्ध केले. आजही रेडिओ, आकाशवाणी सदाबहार असून डिजिटल युगात श्रोते त्याचा आनंद घेताना दिसतात. आता ‘एफएम’ या सूमधूर व सूस्पष्ट वाहिनीद्वारे श्रोत्यांचे भरपूर मनोरंजन केले जाते. नव्या-जुन्या हिंदी मराठी गाण्यांची मेजवानी, भक्ती संगीत, बातम्या, शेती विषयक माहिती, विविध मुलाखती, आरोग्य विषयी माहिती, ज्ञान आदी विषय हाताळताना रेडिओचा जलवा अद्यापही कायमच आहे. एकंदरीतच सध्याच्या या धावपळीच्या युगात रेडिओचे स्थान अद्यापही उच्च व महत्त्वाचे असून, आजही तो सदाबहारच आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Radio is still a thing of the past due to digital features nanded news