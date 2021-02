नांदेड जिल्ह्यात क्राईम जगतात काय घडले ते वाचा 

नांदेड ः मुगट (ता. मुदखेड) येथे पहिल्या पत्नीने पतीला घरामध्ये राशन भरुन देण्याची मागणी केली. त्यावरुन पती प्रकाश याने तुला कशाचे राशन भरुन देवू. तु काही एक काम करीत नाहीस. पाच वर्षे माहेरी जावून काय केलेस असे म्हणून पतीने सदर महिलेला शिवीगाळ केली. दरम्यान सासुने सांगितल्यानंतर पती प्रकाश याने पहिल्या पत्नीला लोखंडी रॉडने मारहाण केली. तसेच कुऱ्हाडीने डोक्यावर वार करुन गंभीर दुखापत केली. फिर्यादी शेजारच्या बाईकडे जात असताना मागून जावून तिच्या दंडावरही कत्तीने वार केला. सुप्रिया प्रकाश गोडबोले यांच्या तक्रारीवरुन मुदखेड पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक राजू वटाणे तपास करत आहेत. देवदर्शनाला निघालेल्या कुटुंबियांचे पैसे चोरले नांदेड ः कोचरवाड (ता. हिंगणघाट) येथील दादा भाऊराव कडु हे आपल्या कुटुंबियांसह पंढरपूर येथे देवदर्शनासाठी जात होते. दरम्यान रात्र झाल्याने ते लोहा शहरातील शनिमंदीराच्या मोकळ्या जागेत झोपी गेले होते. यावेळी त्यांच्या उशीखाली ठेवलेले रोख २० हजार रुपये, १७ हजार रुपये किंमतीचा विवो एस-एक मोबाईल असा एकूण ३७ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला आहे. दादा कडु यांच्या फिर्यादीवरुन लोहा पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. श्री. कदम तपास करत आहेत. हेही वाचा - नांदेड : पत्नीला ठार मारल्याप्रकरणी पतीस जन्मठेप; प्नमुख जिल्हा न्यायाधीशांचा निकाल; आईच्या नावे असलेली शेती आपल्या नावावर करून घेतल्याचा राग घर बांधण्यासाठी विवाहितेचा छळ नांदेड ः संत जनाबाईनगर गंगाखेड येथील ३४ वर्षिय विाहितेला घर बांधण्यासाठी माहेरहून १० लाख रुपये घेवून ये म्हणून सासरी छळ केला जात होता. शिवीगाळ व थापड बुक्याने मारहाण करून मानसिक छळ होत असल्याची तक्रार सदर विवाहितेने भाग्यनगर पोलिस ठाण्यामध्ये दिली. त्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, श्री. बंडेवार तपास करत आहेत. म्हशी विकून जिवे मारण्याची धमकी नांदेड ः बसवेश्वर अंबेश्वर स्वामी (रा. नवामोंढा) यांचा विश्वासघात करून आरोपींनी पावडेवाडी येथील शेतातून १४ म्हशी विकुन टाकल्या. विचारणा केलीतर आरोपींनी जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे बसवेश्वर स्वामी यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली असून, गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक श्री. रोडे तपास करत आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

