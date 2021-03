नांदेडच्या हनुमानगढ येथे आरटीपीसीआरद्वारे तपासणीस प्रतिसाद

नांदेड : शहरात हनुमानगढ येथे आरटीपीसीआरद्वारे तपासणीस नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला असून हे तपासणी शिबीर सुनील डोईजड यांनी ठेवल्याची माहिती दिली. नांदेड शहर व जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी आरटीपीसीआरद्वारेही शहरातील नागरिकांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नांदेड शहरात त्याचबरोबर ग्रामीण भागातही तपासणी घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी जवळपास 450 जणांनी तपासणी करुन घेतली. नांदेड शहरात महापालिकेच्या वतीने विविध भागात जाऊन विशेष करुन ज्या ठिकाणी कोरोना बाधित जास्त संख्येने आढळून आले आहेत. त्या भागात ज्येष्ठ नागरिक व मुलांचे तसेच आजारी असलेल्या व्यक्तींचीही प्रामुख्याने आरटीपीसीआरद्वारे तपासणी करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आली. या तपासणीस्थळी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, डॉ. सुरेशसिंह बिसेन, अजितपालसिंघ सिंधू, लॅब टेक्निशियन मस्नाजी कोंडेवाड, व्यंकटेश वानखेडे, श्रीकांत घोगरे, मारोती शिंदे, तुषार मांजरेकर यांच्यासह आदी मान्यवरांची उपस्थितीत होती. यावेळी प्रकाश मारावार, संदीपसिंघ गाडीवाले, मॉंटीसींग जहागिरदार, गौरव कोडगिरे, शैलेश मुखेडकर, कविता कंठेवाड, गणेश चव्हाण, सुरेश डोईजड, राहुल डोईजड, संतोष औंढेकर, सचिन गुरखुले, उमेश जाधव, प्रतिक चन्नावार, श्रीनिवास भुसेवार, प्रशांत कऱ्हाळे, गुलजार ठाकूर आदी उपस्थित होते.

