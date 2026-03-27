Nanded News: योग्य मार्गदर्शनाने ग्रामीणचेही विद्यार्थी आयआयटी गाठू शकतात; प्रा.व्ही.डी. कोनाळे, प्रा. दत्तात्रय बिरादार व अनुसया कोनाळे यांचा विश्वास

नांदेड: नांदेडसह मराठवाड्यात सध्या विद्यार्थ्यांचा कल मेडिकल क्षेत्रापेक्षा इंजिनिअरिंगकडे जास्त दिसत आहे. बदलते करिअर ट्रेंड, लवकर स्थैर्य मिळण्याची संधी आणि वाढत्या तांत्रिक क्षेत्रामुळे हा कल अधिक ठळक होत असल्याचे मत कोनाळे कोचिंग क्लासचे संचालक प्रा.व्ही.डी. कोनाळे, प्रा. दत्तात्रय बिरादार व अनुसया कोनाळे यांनी व्यक्त केले. आजघडीला जवळपास ७० टक्के विद्यार्थी इंजिनिअरिंग क्षेत्राची निवड करत आहेत. पूर्वी मेडिकल हे पहिले प्राधान्य मानले जात होते. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे, असे मत त्यांनी 'सकाळ'शी संवाद साधताना व्यक्त केले..इंजिनिअरिंगमध्ये प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या जेईई मेन्स आणि जेईई अॅडव्हान्स्ड या देशातील अत्यंत कठीण परीक्षांमध्ये गणल्या जातात. जेईई मेन्स ही परीक्षा वर्षातून दोनवेळा घेतली जाते, तर जेईई अॅडव्हान्स्ड ही पुढील स्तरावरील परीक्षा आहे. या माध्यमातून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो..देशात आयआयटी, एनआयटी आणि आयआयआयटीमध्ये ४० ते ४५ हजार जागा उपलब्ध आहेत. मेडिकल क्षेत्राबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, नीट ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतरही केवळ एमबीबीएस पुरेसे राहत नाही. आज डॉक्टर होण्यासाठी पीजी आणि सुपर स्पेशालिटी करावी लागते. त्यामुळे वेळ, मेहनत आणि खर्च अधिक लागतो. याउलट इंजिनिअरिंगमध्ये ४ ते ५ वर्षांत विद्यार्थी चांगल्या पॅकेजसह स्थिर होऊ शकतो. इंजिनिअरिंगमधील विशेषतः कमर्शियल व्हॅल्यू असलेल्या शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोठे पॅकेज मिळते..त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक या दोघांचाही कल या क्षेत्राकडे वाढत आहे. पूर्वी जेईईसारख्या परीक्षा केवळ मोठ्या शहरांतील विद्यार्थ्यांपुरत्या मर्यादित होत्या. मात्र, आता नांदेडसारख्या शहरांमध्येही सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. आम्ही त्याच दर्जाचे शिक्षक, अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांना देत आहोत. २०१८ पासून नांदेडमध्ये आयआयटी व तत्सम क्षेत्राकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. काहीवेळा ते शहरी विद्यार्थ्यांपेक्षाही सरस ठरतात.जेईई मेन्स आणि जेईई अॅडव्हान्स्डमधील फरक स्पष्ट करताना ते म्हणाले, की मेन्समध्ये प्रश्नांची संख्या महत्त्वाची असते, तर अॅडव्हान्स्डमध्ये अचूकता, त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी बेस मजबूत असणे आवश्यक आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांना फाउंडेशनपासूनच तयारी करून घेतो, त्यामुळे मराठी माध्यमातील विद्यार्थीही या परीक्षांमध्ये यश मिळवू शकतात..योग्य नियोजन महत्त्वाचेया काळात योग्य नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. दररोज अभ्यास, मॉक टेस्ट, प्रश्नपत्रिका सोडविणे आणि वेळेचे नियोजन यावर भर द्यावा. किमान दोन विषयांमध्ये मजबूत पकड निर्माण केली, तर त्या विषयांमधून जास्त गुण मिळविता येतात. तसेच सर्व विषयांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण, प्रत्येक विषयासाठी कट-ऑफ असतो.बदलत्या काळानुसार वाढत्या संधीयोग्य मार्गदर्शन, मेहनत आणि नियोजन यांच्या जोरावर ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात. बदलत्या काळानुसार इंजिनिअरिंग क्षेत्राकडे वाढणारा कल हा भविष्यात आणखी मजबूत होईल. तसेच एआय तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात या क्षेत्रात करिअरच्या अधिक संधी निर्माण होतील, असेही सांगितले..जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेचे स्वरूपजेईई परीक्षेत विविध प्रश्न विचारले जातात. त्यात एकच उत्तर, एकापेक्षा अधिक उत्तर, मॅट्रिक्स जुळवणी, परिच्छेद आधारित आणि संख्यात्मक प्रकार असतात. त्यामुळे सर्व प्रकारांचा सराव करणे गरजेचे आहे. काहीवेळा परीक्षा केंद्रावर तांत्रिक अडचणी येतात, अशावेळी शांत राहून परीक्षा पुन्हा सुरू करावी. कोनाळे क्लासेसकडे १०० संगणकांची अत्याधुनिक लॅब आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष परीक्षेचा अनुभव देण्यासाठी आम्ही प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग देतो. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढतो.