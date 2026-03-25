Nanded News: सिलिंडर टंचाईतही ‘साईप्रसाद’ची चूल पेटतीच; भाकरी विकत घेऊन, चुलीवर स्वयंपाक; गोरगरीब रुग्णांना मोफत जेवण

नांदेड: रुग्णांची सेवा हीच ईश्वर सेवा मानत विष्णूपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात अनेक वर्षांपासून अखंड अन्नदान करणाऱ्या 'साईप्रसाद' परिवारासमोर सध्या गॅस सिलिंडर टंचाईचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. मात्र, 'गरिबांचे ताट रिकामे राहू देणार नाही' या निर्धाराने या सेवाभावी संस्थेने लाकडी चुलीवर स्वयंपाक सुरू ठेवत सेवा अबाधित ठेवली आहे. यासोबतच पोळ्यांची कमतरता भासू नये, म्हणून आता बाहेरून भाकरी विकत घेऊन रुग्णांच्या नातेवाइकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..विष्णूपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात नांदेडसह हिंगोली, परभणी, यवतमाळ तसेच शेजारील तेलंगणा राज्यातून मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी येतात. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या या रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी 'साईप्रसाद'ची अन्नदान सेवा आधारवड ठरली आहे. दररोज वरण-भात, भाजी आणि पोळी असे सात्विक भोजन येथे दिले जाते. मात्र, सध्या गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने स्वयंपाकघरात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत..Nanded News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ; चार महिन्यांपासून मानधन थकीत, शासनाने तातडीने निधी द्यावा; पाणी व स्वच्छता विभागावर परिणाम.सेवेकऱ्यांची गरज; मदतीचे आवाहनया सेवाकार्यात सध्या स्वयंसेवकांची कमतरता भासत आहे. किचनमधील कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी ५ ते ६ सेवेकऱ्यांची तातडीची आवश्यकता आहे. सकाळी ९ ते १० या वेळेत मार्गदर्शन व मदतीसाठी स्वयंसेवकांनी पुढे यावे, असे आवाहन संस्थेकडून करण्यात आले. या सेवेसाठी कोणताही आर्थिक भार नसून, केवळ वेळेचे दान अपेक्षित आहे..दानशूरांच्या बळावर उभी सेवासेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेली 'साईप्रसाद' सेवा दानशूरांच्या मदतीवर चालते. अन्नदानाबरोबरच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, माजी सैनिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे विवाह सोहळे, तसेच शिक्षण, आरोग्य व आपत्तीग्रस्तांना मदत अशा विविध उपक्रमांतून संस्थेने हजारो कुटुंबांना आधार दिला.एप्रिलपासून 'मठ्ठा सेवा'यंदाही एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून रुग्णालय परिसरात 'मठ्ठा सेवा' सुरू केली जाणार आहे. कडक उन्हाळ्यात रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना दिलासा देणारा हा उपक्रम ठरणार आहे..महिन्याला ७० ते ८० सिलिंडर'साईप्रसाद'ला दर महिन्याला किमान ७० ते ८० सिलिंडर लागतात. परंतु, गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे चक्क लाकडे विकत घेऊन चुलीवर स्वंयपाक करण्याची वेळ आली आहे. आता नंबर लावल्यावर १२ दिवसाला एक सिलिंडर मिळत असल्याने महिन्याला ७० ते ८० सिलिंडर कुठून घ्यायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे चुलीवर स्वयंपाक करत आहेत.दीड हजारांहून अधिक भाकरी घेताहेत विकतविशेषतः पोळ्या बनविणे कठीण झाल्याने संस्थेने पर्यायी मार्ग स्वीकारला. सध्या लाकडी चुलीवर वरण-भात, पिठलं-भात व पुलाव तयार करून वाटप केले जात आहे. सोमवारपासून दोन वेळच्या जेवणासाठी रोज दीड हजारांहून अधिक भाकरी बाहेरून विकत घेऊन देण्याचा उपक्रम सुरू होणार आहे..