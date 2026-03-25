नांदेड

Nanded News: सिलिंडर टंचाईतही ‘साईप्रसाद’ची चूल पेटतीच; भाकरी विकत घेऊन, चुलीवर स्वयंपाक; गोरगरीब रुग्णांना मोफत जेवण

Meal Distribution for Patients and Relatives: नांदेडमधील विष्णूपुरी शासकीय रुग्णालयात ‘साईप्रसाद’ परिवाराची मोफत अन्नदान सेवा चालू. गॅस सिलिंडर टंचाई असूनही लाकडी चुलीवर स्वयंपाक सुरू ठेवून रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांसाठी वरण-भात,
Nanded News

Nanded News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड: रुग्णांची सेवा हीच ईश्वर सेवा मानत विष्णूपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात अनेक वर्षांपासून अखंड अन्नदान करणाऱ्या ‘साईप्रसाद’ परिवारासमोर सध्या गॅस सिलिंडर टंचाईचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. मात्र, ‘गरिबांचे ताट रिकामे राहू देणार नाही’ या निर्धाराने या सेवाभावी संस्थेने लाकडी चुलीवर स्वयंपाक सुरू ठेवत सेवा अबाधित ठेवली आहे. यासोबतच पोळ्यांची कमतरता भासू नये, म्हणून आता बाहेरून भाकरी विकत घेऊन रुग्णांच्या नातेवाइकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
distribution
meal

