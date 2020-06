चोरट्या वाहतुकीसाठी वाळू माफियांची नविन युक्ती

वाई बाजार, (ता.माहूर, जि. नांदेड) ः सिंदखेड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील उमरा शिवारात (ता. पाच) रात्री अडीच वाजताच्या सुमारास चोरट्या मार्गाने वाळूची वाहतूक करणारे टिप्पर वाई बाजार वर्तुळाचे मंडळ अधिकारी टी. आर. सुगावे यांनी मोठ्या शिताफीने पाठलाग करून पकडले व सिंदखेड पोलिसांच्या ताब्यात देऊन गुन्हा नोंद केला. वाळूची चोरटी विनारॉयल्टी बेकायदेशीररीत्या वाहतूक निष्पन्न झाल्यानंतर तहसील कार्यालयाकडून तातडीने दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे होते. परंतु, दोन दिवस लोटले तरी अशा कोणत्याही स्वरूपाची दंडात्मक कार्यवाही तहसील कार्यालयाकडून वाहन मालकावर करण्यात आलेली नाही. हेही वाचा - नांदेडकरांनो बाहेर पडताय, तर मग ही घ्या त्रिसूत्री...

बेकायदेशीररीत्या उपसा करून वारेमाप दराने विक्री

लॉकडाउन दरम्यान महसूल व पोलिस यंत्रणा व्यस्त असल्याची संधी साधत वाळू तस्कर पैनगंगा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळूची बेकायदेशीररीत्या उपसा करून वारेमाप दराने विक्री करत आहेत. माहूर तालुक्यातील वाळूचा गोरखधंदा दिवसेंदिवस निरंकुश बनत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने या करिता स्वतंत्र आस्थापना निर्माण करून कार्यवाही करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. (ता. पाच) जून रोजी मध्यरात्री अडीच वाजताच्या सुमारास उमरा शिवारात विनारॉयल्टी बेकायदेशीररीत्या वाळूची चोरटी वाहतूक होत असल्याचे मंडळ अधिकारी टी. आर. सुगावे यांच्या निदर्शनास आल्याने वाळूची चोरटी वाहतूक करणारा टाटा कंपनीचा नऊ एक्स मॉडेल असलेला टिप्पर (एमएच २६ - बीई ६३४७) मोठ्या शिताफीने पकडून दीड ब्रास वाळूसह ताब्यात घेतले व सिंदखेड पोलिस ठाण्यात जमा केले. नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही

सुगावे यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात आरोपीविरोधात वाळू चोरीचा गुन्हादेखील नोंद करण्यात आला. तहसील कार्यालयाकडून चोरटी वाळू वाहतूक करणाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करणेदेखील क्रमप्राप्त आहे. परंतु, वाळू माफियासोबत सहायक जिल्हाधिकारी किनवट आणि तहसील कार्यालय माहूर येथील चतुर कर्मचाऱ्यांच्या घनिष्ठ आर्थिक हितसंबंधातून कागदोपत्री खेळ करून दंडात्मक कार्यवाहीतून अनेक वाळू व गौण खनिज माफियांना सूट दिल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे या टिप्परवर दंडात्मक कार्यवाही होते किंवा नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. बेकायदेशीर वाळू वाहतूक करणाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही. सिंदखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आलेल्या चोरटी वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. असे या वेळी सिद्धेश्वर वरणगावकर तहसीलदार माहूर यांनी सांगितले.

