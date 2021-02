नांदेड : जिल्हा परिषद नांदेडच्या समाजकल्याण सभापती निवासस्थानी यावर्षी साजरी करण्यात येणार्‍या संत सेवालाल महाराज यांच्या २८२ व्या जयंती कार्यकारणी व नियोजनाबद्दल बैठक घेण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्ष भजनकार रामराव राठोड ( भाटेगावकर ) तर प्रमुख पाहुणे अ‍ॅड. रामराव नाईक (सभापती, समाज कल्याण जि. प. नांदेड), डॉ. बी. डी. चव्हाण, रोहिदास जाधव (जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस ओबीसी सेल), अवि चव्हाण, विनोद चव्हाण, नकुल चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत संत सेवालाल महाराज जयंती नांदेड जिल्हा कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली. ह्या जयंतीचे अध्यक्ष- कपिल राठोड, उपाध्यक्ष- अखिल राठोड , सचिव-अंकुश राठोड, मंगेश राठोड, सहसचिव- विश्वनाथ बोराटे, श्रीनिवास आडे, निरंजन राठोड, परमेश्वर राठोड, अमोल राठोड ,जिवंत राठोड, कोषाध्यक्ष- तिरुपती जाधव,सदस्य- सुनील चव्हाण, मुकेश राठोड, शिवाजी आडे, रोशन आडे, संदीप राठोड, संकेत चव्हाण, अदिल राठोड, सुशील जाधव, किरण पवार, महेश राठोड, संतोष राठोड, वैभव चव्हाण, दिपक राठोड, संकेत चव्हाण, वेदांत पवार, प्रविण राठोड, बंटी पवार अशा प्रकारे जयंतीची कार्यकारणीची निवड करण्यात आली. याप्रसंगी युवकवर्गांना मार्गदर्शन करताना अ‍ॅड. रामराव नाईक म्हणाले बंजारा समाजाचे संत सेवालाल महाराज एक जागृत विद्यापीठच होते. त्यांनी केलेल्या अनेक भविष्यवाणी आज खर्‍या झालेल्या आहे. त्यांनी सर्व मानव जातीला प्रेमाने राहण्याचे शिकविले तसेच त्यांचे विचार संपूर्ण जगाला शांतीचा संदेश देणारे होते असे मत अ‍ॅड. रामराव नाईक यांनी व्यक्त केले. तसेच रामराव राठोड भाटेगावकर, डॉ. बी. डी. चव्हाण, रोहिदास जाधव, अवि चव्हाण, नकुल चव्हाण, विनोद चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले.



Web Title: Sant Sewalal Maharaj of Banjara Samaj is an awakened university Adv. Ramrao Naik nanded news