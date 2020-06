नांदेड जिल्ह्यात दुसरा पोलिस बाधीत, हदगावमध्ये पहिला रुग्ण

नांदेड : जिल्ह्यतील बारड (त.मुदखेड) येथील पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या एका सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकाचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. जिल्ह्यातील पोलिस दलातील हा दुसरा कर्मचारी आहे. तर हदगावमध्ये नव्याने पहिल्यांदा एक पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला. कोरोना आजारातून पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथील दोन बाधित व्यक्ती आज बरे झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली. जिल्ह्यात आतापर्यंत 371 बाधितांपैकी एकुण 281 व्यक्ती कोरोनातून बरे झाले आहेत. यातील 74 बाधित व्यक्ती हे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत तर 16 व्यक्तींचा इतर आजारासह कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. सोमवार 29 जून रोजी सायं 5 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या एकुण 86 अहवालापैकी 79 अहवाल निगेटिव्ह प्राप्त झाले तर त्यात 4 नवीन बाधित व्यक्ती आढळले. नवीन बाधितांमध्ये देगलूर नाका येथील 55 वर्षाचा 1 पुरुष, नांदेड नवीन कौठा येथील 53 वर्षाचा 1 पुरुष, बाफना परिसरातील 60 वर्षाची 1 महिला, मुखेड येथील 55 वर्षाचा एका पुरुषाचा यात समावेश आहे. या सर्व बाधित व्यक्तींची प्रकृती स्थिर आहे. कोरोनाचा आलेख वाढताच उपचार घेत असलेल्या 74 बाधितांवर औषधोपचार चालू असून यातील 6 बाधितांची प्रकृती गंभीर स्वरुपाची आहे. वय 50 व 55 वर्षाच्या दोन महिला व वय 38,42,67 व 75 वर्षाचे चार बाधित पुरुषांचा यात समावेश आहे. हेही वाचा - पोलिसांचे दुर्लक्ष: शिवमंदीर ते कामगार पुतळा रस्ता बनला तळीरामांचा अड्डा पावणेतिनशे बाधीत नांदेड जिल्ह्यात 74 बाधितांपैकी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 20, पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथे 44 तर मुखेड कोविड केअर सेंटर येथे 1, देगलूर कोविड केअर सेंटर येथे 1 बाधित व्यक्ती उपचार घेत आहे. तर 7 बाधित औरंगाबाद आणि 1 बाधित व्यक्ती सोलापूर येथे संदर्भित झाले. सोमवार 29 जून रोजी 117 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यांचा अहवाल उद्या सायंकाळी पर्यंत प्राप्त होईल. जिल्ह्याची कोरोना विषयी संक्षीप्त माहिती पुढील प्रमाणे आहे. सर्वेक्षण- 1 लाख 46 हजार 681,

घेतलेले स्वॅब- 6 हजार 335,

निगेटिव्ह स्वॅब- 5 हजार 469,

आज पॉझिटिव्ह स्वॅब संख्या- 0२,

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 3७३,

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या- 03,

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या- निरंक,

मृत्यू संख्या- 16,

रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 281,

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती- 74

स्वॅब तपासणी चालू व्यक्तींची 117 एवढी संख्या आहे. जनतेला आवाहन कोरोना संदर्भात जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच मनात कुठल्याही प्रकारची भिती न बाळगता अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये. आपल्या मोबाईलवर आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करुन घ्यावा जेणे करुन आपल्या सभोवती कोरोना बाधित रुग्ण असल्यास आपणास हे ॲप सतर्क करेल, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे.

