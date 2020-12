नांदेड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी सुरु राहणार

नांदेड : राज्य शासनाने दस्त नोंदणीमध्ये 3 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत डिसेंबर 2020 पर्यंत दिली आहे. या मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ नागरिकांना जास्तीत जास्त घेता यावा यासाठी नांदेड शहरातील तीन दुय्यम निबंधक कार्यालय शनिवार 12, 19 व 26 डिसेंबर 2020 रोजी सुट्टीच्या दिवशी तीन दिवस सुरु राहणार आहे, अशी माहिती सहजिल्हा निबंधक वर्ग तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी वि. प्र. बोराळकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. दस्तऐवज नोंदणीची सुविधा नांदेड जिल्ह्यातील सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 कार्यालय नांदेड क्र. 1,2 व दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 नांदेड क्र. 3 या कार्यालयात डिसेंबर 2020 या महिन्याच्या पुढील शनिवारी म्हणजेच 12, 19 व 26 डिसेंबर 2020 रोजी सुरु राहणार आहे. या संधीचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असेही आवाहन श्री. बोराळकर यांनी केले आहे. हेही वाचा - महावितरण : एक गाव- एक दिवस अभियानाचे आमदार मोहन हंबर्डे यांनी केले कौतूक - राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश नांदेड : राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा 2020-21 ही परीक्षा रविवार 13 डिसेंबर 2020 रोजी नांदेड जिल्ह्यातील 9 परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. या परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्याचे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी कळविले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील विविध 9 विद्यालय, महाविद्यालयातील परिक्षा केंद्रावर सकाळी 9 ते सायं 5.30 या कालावधीत परीक्षा होणार आहे. परीक्षेचे कामकाज स्वच्छ व सुसंगत पार पडावे यासाठी परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात रविवार 27 डिसेंबर 2020 रोजी सकाळी 8 ते सायं 6.30 वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 (2) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहील. त्यानुसार परीक्षेच्या दिवशी सकाळी 8 ते सायं 6.30 वाजेपर्यंत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश करता येणार नाही. तसेच यावेळेत केंद्राच्या परिसरातील 100 मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स, एसटीडी, आयएसडी, भ्रमणध्वनी, फॅक्स, झेरॉक्स आणि ध्वनिक्षेपक चालू ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे, असे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

