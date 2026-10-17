नांदेड

Nanded News : पाच वर्षीय चिमुकलीचे संवेदनशील पाऊल; सापाला दिले जीवदान, श्रीनिधी देशमुखच्या कृतीतून जीवमात्रांप्रती प्रेमाचा अनोखा संदेश

साप दिसला की, अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. काही जण भीतीपोटी सापाला मारण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र अवघ्या पाच वर्षांच्या चिमुकलीने सापाला जीवदान देत जीवमात्रांप्रती प्रेम आणि संवेदनशीलतेचा अनोखा संदेश दिला.
Five Year Old Little Girl Saved a Snakes Life Shrinidhi Deshmukh

Five Year Old Little Girl Saved a Snakes Life Shrinidhi Deshmukh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड - साप दिसला की, अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. काही जण भीतीपोटी सापाला मारण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र अवघ्या पाच वर्षांच्या चिमुकलीने सापाला जीवदान देत जीवमात्रांप्रती प्रेम आणि संवेदनशीलतेचा अनोखा संदेश दिला आहे. तरोडा बुद्रुक येथील देशमुख नगरीत घडलेल्या या घटनेमुळे चिमुकलीचे कौतुक होत आहे.

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