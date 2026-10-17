Nanded News : पाच वर्षीय चिमुकलीचे संवेदनशील पाऊल; सापाला दिले जीवदान, श्रीनिधी देशमुखच्या कृतीतून जीवमात्रांप्रती प्रेमाचा अनोखा संदेश

नांदेड - साप दिसला की, अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. काही जण भीतीपोटी सापाला मारण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र अवघ्या पाच वर्षांच्या चिमुकलीने सापाला जीवदान देत जीवमात्रांप्रती प्रेम आणि संवेदनशीलतेचा अनोखा संदेश दिला आहे. तरोडा बुद्रुक येथील देशमुख नगरीत घडलेल्या या घटनेमुळे चिमुकलीचे कौतुक होत आहे..श्रीनिधी प्रशांत देशमुख असे या चिमुकलीचे नाव आहे. अवघ्या पाच वर्षांच्या श्रीनिधीने शनिवारी (ता. १७) सकाळी बिनविषारी 'तस्कर' जातीच्या सापाला जीवदान दिले. साप म्हटले की अनेकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. मात्र, या चिमुकलीच्या कृतीतून प्रत्येक जीवाचे अस्तित्व महत्त्वाचे असल्याची जाणीव अधोरेखित झाली आहे..माणसांप्रमाणेच निसर्गातील प्रत्येक जीवाला जगण्याचा अधिकार आहे. मुकी जनावरे असोत किंवा सरपटणारे प्राणी, त्यांच्या जीवाची काळजी घेणे आणि त्यांना विनाकारण इजा न पोहोचवणे हीच खरी माणुसकी आहे. श्रीनिधीच्या या कृतीतून हाच संदेश समोर आला आहे. अवघ्या पाच वर्षांच्या वयात जीवमात्रांप्रती जपलेली ही संवेदनशीलता कौतुकास्पद आहे..लहान वयातच निसर्ग आणि प्राण्यांविषयी प्रेमाची भावना रुजली, तर भविष्यात अधिक संवेदनशील आणि निसर्गप्रेमी समाज घडू शकतो, याचीच जणू प्रचिती श्रीनिधीच्या कृतीतून आली आहे.चिमुकल्या श्रीनिधीने दिलेला हा जीवदानाचा संदेश अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.