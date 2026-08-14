Nanded News : मेरिट योजनेत एसजीजीएस अभियांत्रिकी संस्थेची निवड; १८ कोटींचे आर्थिक सहाय्य

नवीन नांदेड - नांदेडच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अभिमानाची बाब ठरणाऱ्या श्री गुरु गोबिंदसिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रशास्त्र संस्थेची केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मेरिट योजनेसाठी निवड झाली आहे. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयामार्फत जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत संस्थेला १८ कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. आधीपासूनच शैक्षणिक, संशोधन आणि पायाभूत सुविधांनी सक्षम असलेल्या संस्थेला या निधीमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दिशेने आणखी मोठी झेप घेता येणार आहे..देशातील तांत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, विद्यार्थ्यांची कौशल्ये व रोजगारक्षमता वाढविणे, बहुविषयक शिक्षणाला चालना देणे तसेच संशोधन, नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा मेरिट योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांचा कौशल्यविकास, बहुविषयक शिक्षण, संशोधन व नवोपक्रम तसेच संस्थात्मक गुणवत्ता आणि क्षमता विकास या बाबींवर योजनेत विशेष भर देण्यात आला आहे..मेरिटच्या माध्यमातून संस्थेमध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, बहुविषयक प्रकल्प, संशोधन व नवोपक्रमाच्या सुविधा आणि अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना विविध अभियांत्रिकी शाखांमधील ज्ञान एकत्रित करून प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर काम करण्याच्या अधिक संधी मिळतील. यामुळे भविष्यातील उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करणारे उच्च कौशल्यसंपन्न घडविण्यास मोठी मदत होणार आहे..मेरिट योजनेच्या माध्यमातून संस्थेतील अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधन व नवोपक्रमाच्या सुविधा, बहुविषयक प्रकल्प आणि उद्योगाभिमुख उपक्रम अधिक सक्षम केले जाणार आहेत. विविध अभियांत्रिकी शाखांमधील ज्ञान एकत्रित करून प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर काम करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या संधी वाढणार आहेत.या यशाबद्दल संस्थेचे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत पोळ, तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक तथा नियामक मंडळाचे सदस्य डॉ. प्रमोद नाईक, संत बाबा सुखविंदर सिंघजी, श्री. संजय लाटकर,आयपीएस (DG, Mumbai), अमोल महामुनी, सुरेश जोंधळे, मनोज देशमुख, डॉ. अभिजीत नांदेडकर आणि डॉ. जयश्री वाघमारे, संचालक डॉ. मनेश कोकरे, सर्व अधिष्ठाता, विभागप्रमुख, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले..'मेरिटच्या माध्यमातून संस्थेतील अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधन-नवोपक्रम आणि आंतरविद्याशाखीय प्रकल्पांना अधिक बळ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याच्या संधी वाढतील. उद्योग व तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन उच्च कौशल्यसंपन्न अभियंते घडविणे हे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे एसजीजीएसची गुणवत्तापूर्ण व भविष्यवेधी संस्था म्हणून ओळख आणखी बळकट होईल.'- डॉ. मनेश कोकरे संचालक, एसजीजीएस अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विष्णुपुरी नांदेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.