शंकर नागरी बँक प्रकरण : पुन्हा एकाला गुजरातमधून अटक; विमानतळ व सायबर सेलच्या पोलिसांची कारवाई

नांदेड : नविन मोंढा परिसरातील शंकर नागरी सहकारी बँकेच्या आयडीबीआय शाखेतून साडेचौदा कोटी रुपयाचा अपहार करण्यात आला होता. हा प्रकार अज्ञात हॅकरने विविध खातेदारांच्या नावावर हे पैसे वळविली होते. मात्र नांदेड पोलिसांनी सायबर सेलच्या माध्यमातून जवळपास पंधराहून अधिक आरोपींना अटक केली. यात काही परदेशी महिलांचाही समावेश आहे. पुन्हा एकदा विमानतळ पोलिसांनी गुजरातमधून एकाला अटक केली. शंकर नागरी सहकारी बँकेच्या आयडीबीआय शाखेतून १४ कोटी ५६ लाख रुपये हॅक करुन अनेक खातेदारांच्या नावे वळविले होते. या प्रकारानंतर एकच खळबळ उडाली होती. याबाबत वजिराबाद पोलिस ठाण्यात बँक सरव्यवस्थापकांच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी विक्रांत गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आला. पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक निलेश मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरु झाला. दाखल झालेल्या गुन्ह्यात आजपर्यंत काही विदेशी, देशी अशा १४ पुरुष आणि महिलांना अटक करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेच्या वतीने विमानतळ पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विजय जाधव आणि त्यांचे सहकारी यांनी या गुन्ह्यात यापूर्वीही मुंबई येथून काही आरोपींना अटक करुन आणले होते. सध्या अटक सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पुन्हा या पथकाने सायबर सेलच्या फौजदार अनिता चव्हाण, श्री. आलेवार, प्रविण राठोड यांच्या मदतीने गुजरातच्या वापी जिल्ह्यातील चंदन प्रेमसिंग राय ( वय 36) रा. हाउस नंबर १०१,पन्नालाल की चावल, जेके किराना जवळ, जिल्हा वलसाड (गुजरात) यास ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ५३ हजार २०० रुपये रोख, बँक एटीएम, पासबुक जप्त करुन वापी न्यायालयातून हस्तांतरण प्राप्त करुन नांदेडला आणले आहे. सोमवारी (ता. २२) सकाळी वजिराबाद पोलिसांनी त्याला न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने पोलिस कोठडीत पाठविले आहे.

