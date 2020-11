नांदेड येथे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना स्मृतिदिनानिमित्त अभिवादन करण्यात आले

नांदेड : शिवसेनाप्रमुख, हिंदुरुदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आज त्यांच्या अर्धाकृती पुतळ्यास अभिवादन करण्यात आले. जिल्हाप्रमुख दत्ता पाटील कोकाटे यांनी आपल्या संपर्क कार्यालयात त्यांच्या प्रतीमेस अभिवादन केले. वजिराबाद परिसरातील उपजिल्हाप्रमुख प्रदीप उर्फ पप्पू जाधव यांच्या निवास्थानी मराठवाड्यातील पहिला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या असलेल्या अर्धाकृती पुतळ्यास जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाप्रमुख दत्ता पाटील कोकाटे, आनंद बोंढारे, उमेश मुंडे, प्रदीप जाधव यांच्यासह शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. जिल्ह्यात काही ठिकाणी रक्तदान शिबिर तर काही ठिकाणी रुग्णांना फळ वाटप तसेच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. आसना बायपास येथे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ता पाटील कोकाटे यांनी आपल्या संपर्क कार्यालयात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन केले. यावेळी उपशहरप्रमुख रमेश पाटील कोकाटे, विभाग प्रमुख माधव पाटील कोकाटे, पिंपळगाव तालुका अर्धापूर येथील माजी पंचायत समिती सदस्य तथा पिंपळगावचे सरपंच बालाजी कल्याणकर, अमोल राठोड, श्रीराम कोकाटे यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती. बाळासाहेब ठाकरे हे आमचे वंदनीय असून त्यांनी घालून दिलेल्या मार्गावर चालण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. शिवसेना पक्षप्रमुख तथा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात शिवसेना वाढीचे प्रयत्न करत असून येणाऱ्या काळात गाव तिथे शिवसेना शाखा व घर तिथे शिवसैनिक हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे दत्ता पाटील कोकाटे यांनी सांगितले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

