धक्कादायक : पुणे येथील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट खाते काढून नांदेडच्या पत्रकाराला पैशाची मागणी; सतर्कतेमुळे टळला अनर्थ 

नांदेड : पुणे येथे कर्तव्यावर असलेल्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नावे फेसबुकच्या माध्यमातून बनावट खाते तयार करुन त्यामार्फत नांदेडच्या एका पत्रकारास २१ हजाराची मागणी करण्यात आली. मात्र पत्रकारांच्या सतर्कतेमुळे या प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकारी या प्रकरणाचा शोध घेत असून त्यांनी आपले फेसबुक अकाउंट बंद केल्याचे सांगण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यात काही वर्षापूर्वी कर्तव्य बजावून पुणे जिल्ह्यात सध्या कार्यरत असलेले एक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्या नावे फेसबुकवर त्यांची फोटो अपलोड करुन सर्व बायोडाटा हॅक करुन बनावट खाते उघडले. संबंधित हॅकरने त्यांच्या नावाचा वापर करुन नांदेड येथील एका पत्रकारास बुधवारी ( ता. १० ) सकाळी फेसबुकच्या माध्यमातून चॅटिंग सुरु केली. सर्वप्रथम हाय, कैसे हो, असा संवाद सुरु केला. त्याला पत्रकारांनेही प्रतिसाद दिला. दोघांचा संवाद वाढत गेल्यानंतर हॅकरने मुझे पैसे की जरुरत है, मेरे बँक खातेमे २१ हजार रुपये दालो, मै आपको शाम को रिटर्न करुंगा, असे सांगितले. यासाठी त्याने बँक खातेक्रमांक, आयएफसी कोड दिला. परंतु हा प्रकार पत्रकारांच्या लक्षात आला. पुढील व्यक्ती हा हिंदीतून बोलत होता हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकारी हे अस्सल मराठीचे कवी असून ते हिंदीतून कसे काय बोलू शकतात. याचा त्यांना संशय आला. मात्र पुढच्या व्यक्तीस कुठलीही चाहूल न देता त्यांनी आपल्या बँक खात्यापर्यंत व अकाउंटमध्ये पैसे असलेल्यापर्यंत चर्चा नेली. अखेर हे हॅकरच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी संबंधित पत्रकारांशी चॅटिंग करणे बंद केले. हा प्रकार पत्रकारांनी आपल्या एका सहकारी पत्रकारांच्या सहकार्याने संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांना माहिती दिली. त्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांनी लगेच बनावट खात्यावर आलेल्या मोबाईल क्रमांकाचा शोध सुरु केला असून खबरदारी म्हणून आपले फेसबुक खाते बंद केले आहे. तशा सुचना त्यांनी आपल्या फेसबुक मित्रांना दिल्या असून अशा प्रकारचे जर कोणाचे फोन आले तर त्याला बळी पडू नका असा संदेश दिला आहे. नागरिकांनीही अशा घटनांच्या आमिषाला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे.



Web Title: Shocking: Demand for money from a Nanded journalist by removing a fake account in the name of Pune police officers; Vigilance averted disaster