धक्कादायक : धर्माबादेत आणखी कोरोनाचे सहा रुग्ण बाधीत

धर्माबाद (जिल्हा नांदेड) : शहरातील मौलालीनगर येथील एक व विठ्ठल मंदिराच्या परीसरातील एकाच कुटुंबातील पाच जण असे एकूण सहा जणांना आणखी कोरोनाची लागण झाल्याचे उघडकीस आल्यामुळे शहरातील नागरिकांनी धास्ती घेतली आहे. शुक्रवारी (ता. २४) दुपारी १९ जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. १३ जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले असून सहा जणांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असल्याचे तहसिलदार दत्तात्रय शिंदे व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. इकबाल शेख यांनी सांगितले आहे. गेल्या आठ दिवसात शहरासह ग्रामीण भागात कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळून आला नसल्याने शहरासह तालुक्यातील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास घेतला होता. परंतु येथील कोवीड केअर सेंटर मार्फत गुरुवारी सहा जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी पाच जणांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे. तर शहरातील एका प्रतिष्ठित व्यापाऱ्याचा कोरोना रिपोर्ट पाझिटिव्ह आला आहे. तसेच शहरातील मौलालीनगर येथील रहिवासी तथा कारेगाव रस्त्यावरील वॉटर प्लान्टचे मालक यांची प्रकृत्ती अचानक बिघडल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी नांदेड येथे नेण्यात आले होते. व उपचार करीत असताना कोरोना रिपोर्ट पाझिटिव्ह आला आहे. तसेच शुक्रवारी दुपारी १९ जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. १३ जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले असून सहा जणांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. यातील पाच जण एकाच कुटुंबातील आहेत. सदरील घटनेची दखल येथील तहसिलदार दत्तात्रय शिंदे यांनी घेतली असून शहरातील दोन्ही भाग सील करण्यात आले आहे. तसेच सदरील भागात जंतूनाशक फवारणी करण्यात आले आहे. गेल्या दोन दिवसात कोरोनाचे एकूण आठ रुग्ण आढळल्याने धर्माबादकरांसाठी धक्कादायकच आहे. हेही वाचा - राम मंदीर शिलान्यासासाठी गोदावरीचे जल आणि माती- विहिंप येथे आहेत ११ बाधितांवर उपचार सुरु आजपर्यंत धर्माबादेत कोरोनाचे एकूण २१ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यापैकी कोरोनाचे १० व्यक्ती बरे झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातुन सुट्टी देण्यात आली असून ते आपल्या घरी परतले आहेत. तर ११ कोरोना बाधित रुग्णांवर औषधोपचार सुरू आहेत. धर्माबाद येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये पाच जण, नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दोन व खाजगी रुग्णालयात चार असे एकूण ११ बाधित व्यक्ती उपचार घेत आहेत. कोरोनामुक्त तिघांचे प्रशासनाच्या वतीने स्वागत येथील माहेश्वरी भवनमध्ये असलेल्या कोविड केअर सेंटरमध्ये गेल्या पंधरा दिवसांपासून शहरातील तीन कोरोना बाधित रूग्णांवर उपचार सुरू होता. तिघांनी या विषाणूवर यशस्वी मात केल्याने त्यांना सुट्टी देण्यात आली. त्या तिघांचे शुक्रवारी येथील प्रशासनाच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. यावेळी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके, तहसिलदार दत्तात्रय शिंदे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. इकबाल शेख, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मीनारायण केशटवार, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक खंदारे, पोलिस निरीक्षक सोहन माछरे, तलाठी सहदेव बासरे, बाजार समितीचे संचालक रमेश गौड, सचिव चंद्रकांत पाटील जुन्नीकर, पत्रकार व आरोग्य कर्मचारी उपस्थित होते. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Shocking: Six more corona patients infected in Dharmabad nanded news