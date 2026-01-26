नांदेड

CM Devendra Fadnavis : गुरू तेगबहादूरजींचा इतिहास घरोघरी पोचवू; ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

मोदी ग्राउंडवर आयोजित ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
nanded gurudwara cm devendra fadnavis ashok chavan and atul save

nanded gurudwara cm devendra fadnavis ashok chavan and atul save

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड - ‘शीख समाजासाठीच नव्हे, तर देशाच्या संस्कृती, संस्कार, धर्म व मानवतेला वाचविण्यासाठी बलिदान देणाऱ्या श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांचा इतिहास येणाऱ्या पिढीला माहीत व्हावा, यासाठी महाराष्ट्रातील घराघरांत पोहोचविण्यास सरकार कटिबद्ध आहे,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले. येथील मोदी ग्राउंडवर आयोजित ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम कार्यक्रमात रविवारी ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Nanded
Meeting
Program
History
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.