CM Devendra Fadnavis : गुरू तेगबहादूरजींचा इतिहास घरोघरी पोचवू; ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

नांदेड - 'शीख समाजासाठीच नव्हे, तर देशाच्या संस्कृती, संस्कार, धर्म व मानवतेला वाचविण्यासाठी बलिदान देणाऱ्या श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांचा इतिहास येणाऱ्या पिढीला माहीत व्हावा, यासाठी महाराष्ट्रातील घराघरांत पोहोचविण्यास सरकार कटिबद्ध आहे,' असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले. येथील मोदी ग्राउंडवर आयोजित 'हिंद दी चादर' श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम कार्यक्रमात रविवारी ते बोलत होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 'औरंगजेबाने देशातील नागरिकांवर जुलूम, जबरदस्ती व अत्याचार केले. काश्मीरमधील पंडितांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात येत होते. त्यावेळी त्यांनी धर्म व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी गुरू तेगबहादूरजींकडे धाव घेतली. देशाची धर्म-संस्कृती व समाज वाचविण्यासाठी गुरू तेगबहादूरजींना बलिदान द्यावे लागले..औरंगजेबाने त्यांना कैद करून धर्मांतर करण्यासाठी दबाव टाकला, त्यांना यातना दिल्या; मात्र छळ सहन करूनही त्यांनी हार मानली नाही. धर्माच्या व देशाच्या रक्षणासाठी त्यांनी लढा दिला आणि सर्वोच्च बलिदान दिले. त्यांच्या शौर्याचा व बलिदानाचा इतिहास अजरामर राहावा यासाठी तो राज्यातील घराघरांत पोहोचविण्यात येईल.'.हिंद दी चादर' श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम कार्यक्रमानिमित्त रविवारी (ता. २५) नांदेड शहर देश-विदेशातील भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेले होते. दिवसभर भक्तिमय वातावरणाचा अनुभव प्रत्येकास येत होता.कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, दिल्ली सरकारमधील मंत्री मनजिंदरसिंग सिरसा, पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार अशोक चव्हाण तसेच शीख समाजातील संत व मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..मेडिकल कॉलेजचा विचारसर्व समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. नांदेड येथे शीख धर्मीयांसाठी मेडिकल कॉलेज आणणार का, असा प्रश्न विचारल्यानंतर फडणवीस यांनी, 'निश्चितच, नांदेडमध्ये अल्पसंख्याक समुदाय असलेल्या शीख धर्मीयांसाठी मेडिकल कॉलेज आणण्याचा विचार केला जाईल', अशी ग्वाही दिली..अस्मितेचे संरक्षण - अजित पवारअन्याय व अत्याचाराविरोधात निर्भयपणे आवाज उठवून मानवतेसाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांनी भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक अस्मितेचे संरक्षण केले. त्यांच्या त्यागाचे स्मरण व्हावे, हाच 'हिंद दी चादर' शहिदी समागम कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले.