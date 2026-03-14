Nanded News: नांदेड विद्यापीठाचा मोठा शोध; विषारी वायू ओळखणाऱ्या उपकरणाला पेटंट

नवीन नांदेड : येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील संशोधकांनी विकसित केलेल्या विषारी वायूंचा धोका वेळीच ओळखणाऱ्या 'वेअरेबल डिव्हाइस'ला भारत सरकारकडून डिझाइन पेटंट मिळाले आहे. हे उपकरण औद्योगिक सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..प्रा. राजाराम माने यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधक गटाने हे यश मिळवले. या गटात ऋषिकेश सूर्यवंशी, प्रा. अविनाश गायकवाड, प्रा. विजयपाल वाढवे, प्रा. प्रतीक राऊत, डॉ. संतोष जाधव, डॉ. रवी कावळे, डॉ. श्याम गोरे यांचा समावेश आहे..मिळते धोक्याची पूर्वसूचनाहे उपकरण परिधान करण्यास सोयीचे असून कार्बन मोनॉक्साइड, हायड्रोजन सल्फाइड आणि सल्फर डायऑक्साइडसारख्या विषारी वायूंची लगेच ओळख करण्यास सक्षम आहे. या वायूंमुळे श्वास बंद पडणे, विषबाधा किंवा मृत्यूसारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात..मात्र, या उपकरणामुळे अशा धोक्यांची पूर्वसूचना मिळते. त्यामुळे व्यक्ती सुरक्षितस्थळी जाऊ शकते किंवा प्रतिबंधात्मक उपाय करू शकते. अत्याधुनिक सेन्सर तंत्रज्ञानावर आधारित असलेले हे यंत्र वापरण्यास सोपे व हलके आहे..यांच्यासाठी उपयुक्त यंत्रपरिसरात विषारी वायूंचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा वाढले की, यंत्रातून अलार्म वाजतो. शिवाय, आवश्यकता भासल्यास ही सूचना मोबाइल ॲपद्वारेही पाठवता येते. खाण कामगार, रासायनिक कारखान्यांमधील कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे जवान तसेच प्रदूषित भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हे उपकरण अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे, असा दावा संशोधनकर्त्यांनी केला आहे..कुलगुरूंकडून अभिनंदनविद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर, प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन, कुलसचिव डॉ.डी.डी.पवार आणि विद्यापीठातील पदाधिकाऱ्यांनी या यशाबद्दल संशोधक गटाचे अभिनंदन केले आहे. हे यंत्र समाजोपयोगी संशोधनासाठी प्रेरणादायी असल्याचे म्हटले आहे.. औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना विषारी वायूंमुळे होणाऱ्या अपघातांपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने हे संशोधन केले. हे उपकरण अत्यंत संवेदनशील असून कमीत कमी वेळात अचूक परिणाम देण्यास सक्षम आहे. भारत सरकारकडून मिळालेले हे पेटंट आमच्या टीमच्या मेहनतीचे यश आहे. उद्योगांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहोचवून लोकांचे प्राण वाचवण्याचा आमचा संकल्प आहे.- प्रा. राजाराम माने, संचालक, भौतिकशास्र संकुल, स्वारातीम विद्यापीठ.