नांदेड झेडपीतील दलितवस्ती नियोजनाचे वादळ शमले - कसे ते वाचा

नांदेड : दलितवस्ती योजने अंतर्गत ५० कोटी विकास निधी नियोजनावर महाविकास आघाडीतली काही सदस्यांनी पक्षपाती धोरणाचा ठपका ठेवला होता. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांकडून जानिवपूर्वक दुय्यम वागणूक देण्यात येत असल्याचा संताप व्यक्त करणाऱ्या नाराज सदस्यांची अखेर सोमवारी (ता. एक) पदाधिकाऱ्यांनी मनधरणी केली. संभाव्य काळात निधीची कसर काढून देण्याच्या आश्वासनामुळे नाराजी नाट्यावर पडदा पडल्याने जिल्हा परिषदेतील दलितवस्ती नियोजनाचे वादळ अखेर शमले. जिल्हा परिषेदच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत दलितवस्ती सुधार योजनेच्या ५० कोटी विकास निधीचे मागील आठवड्यात सभापती ॲड. रामराव नाईक यांनी नियोजन केले. दरम्यान, योजनेचा निधी वर्ष अखेरीस अखर्चित राहीला तर, अडचणींच्या धास्तीमुळे सभापती ॲड. श्री. नाईक यांनी निधी नियोजनाचे आदेश तालुकास्तरावर जारी करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, दलितवस्ती निधी नियोजनामध्ये पक्षपाती धोरण अवलंबून मर्जीप्रमाणे वाटप केल्याचा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडतील राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी केला. हेही वाचा - नांदेडकरांना सोमवारने दिला धक्का, पुन्हा तीन पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर शिफारशीप्रमाणे तब्बल चार ते पाच लाख रुपयांच्या कामांना वगळण्यात आल्याचा संताप व्यक्त करत राष्ट्रवादीचे गटनेते तथा उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांच्यासह सदस्यांनी थेट मा. न्यायालयात धाव घेण्याची तंबी दिली. याशिवाय शिवसेनेचे गटनेते बबन बारसे यांच्यासह एका सदस्यानेही उपाध्यक्षा पदमा सतपलवार यांच्याकडे खदखद व्यक्त केली. शुक्रवारी महिला व बालकल्याण सभापती सुशीला हनुमंत पाटील बेटमोगरेकर यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादीतील नाराज सदस्यांच्या बैठकीत सोमवारी (ता.एक) जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर मार्गदर्शनाखाली तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. वर्षभरापासून निधीअभावी जिल्ह्यातील दलितवस्त्यांचा विकास खुटला आहे. वर्ष अखेरीची मुदत असल्याने प्राप्त निधीचे वेळत नियोजन तेवढेच महत्वाचे होते. अन्यथा विकास कामाचा निधी शासन जमा होण्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आल्याने शिफारशीनुसार वाटपात काही उणिवा राहिल्या असतील तर आगामी काळात त्याची कसर काढून देण्यात येईल असे अश्वासन देत जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, उपाध्यक्षा पदमा सतपलवार, सभापती संजय बेळगे, ॲड. रामराव नाईक, सुशीला हनुमंत पाटील बेटमोगरेकर यांना नाराजांची मनधरणी करण्यात यश आले. आगामी काळात विकास निधीची कसर निघणार असल्याच्या भावना व्यक्त करत सदस्यांनीही नाराजी नाट्यावर पडदा टाकला.

हे देखील वाचलेच पाहिजे - Hingoli Breaking ; सतरा वर्षीय युवकासह बारा वर्षीय मुलगी पॉझिटिव्ह

तालुकानिहाय निधी वाटपाचा तपशील (कंसात विद्युतीकरणसाठी निधी)

भोकर- एक कोटी ५० लाख ५८ हजार ( ७४ लाख)

माहूर - एक कोटी ५० लाख ८३ हजार ( ७७ लाख)

किनवट - तीन कोटी ३२ लाख ७१ हजार ( एक कोटी ७० लाख)

हदगाव - चार कोटी २७ लाख ९७ हजार ( ७३ लाख)

नांदेड- पाच कोटी २९ लाख ३६ हजार ( १ कोटी १५ लाख)

देगलूर- चार कोटी ६६ लाख ३५ हजार ( १ कोटी ४६ लाख)

अर्धापूर - एक कोटी ९० लाख १५ हजार (२२ लाख)

बिलोली- दोन कोटी ६७ लाख ७२ हजार ( ८८ लाख)

नायगाव - तीन कोटी ३८ लाख ४४ हजार ( १ कोटी ११ लाख)

हिमायतनगर- - ८२ लाख ( ९० हजार ( १२ लाख)

कंधार- पाच कोटी ९६ लाख ५८ हजार ( २ कोटी ५ लाख)

धर्माबाद- - ८२ लाख २८ हाजार ( ३९ लाख)

लोहा- चार कोटी २२ लाख ९० हजार ( १ कोटी २७ लाख )

उमरी - एक कोटी १६ लाख २६ हजार ( ५ लाख)

मुखेड- सात कोटी २१ लाख ९५ हजार ( ४ कोटी ६ लाख)

मुदखेड - एक कोटी ९२ लाख ९० हजार ( १५ लाख)

