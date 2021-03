मुदखेड शहरामध्ये कडकडीत बंद; रस्त्यावर फिरणाऱ्यांना तहसिलदाराकडून लाठीचा प्रसाद

मुदखेड (जिल्हा नांदेड) : मुदखेड शहरासह तालुक्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी ता. २१ मार्च रोजी काढलेल्या आदेशान्वये बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवून लाकडावूनच्या नियोजनात व्यापाऱ्यांसह नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. गुरुवारी (ता. २५) रोजी सकाळी मुदखेडचे तहसीलदार दिनेश झांपले, मुदखेड पालिकेचे मुख्याधिकारी रामराजे कापरे, मुदखेड पोलिस प्रशासनाचे पोलिस अधिकारी महेश शर्मा, सुरेश भाले, राजू वटाणे यांनी आपल्या प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांसह मुदखेड शहरात सकाळी आठ वाजल्यापासून दुपारी बारा वाजेपर्यंत रस्त्यावर उतरुन विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांना बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले. दरम्यान जे नागरिक मास्कचा वापर न करता शहरात फिरत होते त्यांना व दुचाकीस्वारांना अक्षरशः झोडपून काढले. यामुळे शहरात व तालुक्यातील नागरिक दुपारी बाराच्या नंतर रस्त्यावर दिसले नाहीत नांदेड चे जिल्हाधिकारी विपीन ईटनकर यांनी दिलेल्या आदेशाचे स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने काटेकोरपणे पालन करण्यात येऊन नागरिकांनी प्रशासनास मदत करावी असे आवाहन देखील यावेळी करण्यात आले. हेही वाचा - वेदनेला अंत नाही अन् कुणाला खंत नाही..!,नांदेडातील गोवर्धनघाटावर दिवसाला १९ मृतदेह, तर मसनजाळी केवळ बारा तहसीलदारांनी घेतली काठी हातात एरवी आपण रस्त्यावर बंदची किंवा लाकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये पोलिस प्रशासनाकडून हातात दंडुका घेत नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडूक्याचा प्रसाद मिळत असे. परंतु आज मुदखेड येथील शिवाजीनगर भागातील रेल्वे गेटजवळ मुदखेड पालिका प्रशासनाने नाकाबंदी करुन मास्क न वापरणाऱ्यांना तंबी दिली दरम्यान या ठिकाणी मुदखेड तहसीलदार दिनेश झांपल्ले यांनी आपल्या हातात काठी घेऊन मास्क न वापरता फिरणाऱ्या व विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या लोकांना स्वतः काठीने झोडपून काढले. नागरिकांनी पंचसूत्रीचा वापर करुन प्रशासनास मदत करावी; मुख्याधिकारी रामराजे कापरे नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विपिन इटनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी ता. २१ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशान्वये महसूल प्रशासन, पोलिस प्रशासन व पालिका प्रशासनाच्या संयुक्त माध्यमातून शुक्रवारपासून ता. चार मार्चपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली. त्याचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरून नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करीत आहोत. यामध्ये उल्लंघन करणाऱ्यांवर पाचशे रुपयापासून पाच हजार रुपयापर्यंत दंड लावण्यात येणार आहे. शहरातील व ग्रामीण भागातील नागरिकांनी शासनाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे घराबाहेर पडू नये, मास्कचा वापर करावा व प्रशासनास सहकार्य करावे असे आवाहन सकाळशी बोलताना मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांनी केले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

